Ana Boyer sigue los pasos de su hermana, Tamara Falcó, y así ha reaccionado Verdasco

Los hornos de 'Bake Off: Famosos al horno' se encendían este jueves ante la atenta mirada de miles de personas, y ya hay una clara favorita: Ana Boyer. La hija de Isabel Preysler ha conquistado al jurado y a los seguidores del programa a golpe de magdalenas, orden y talento. Mientras su hermano, Julio Iglesias Jr., con quien participa en el concurso, se ha convertido en uno de los más divertidos del estreno lanzando pullitas a diestro y siniestro y hasta bromeando con que sus compañeros "son malísimos" en la cocina, Ana es ya una de las grandes favoritas por sus dotes culinarias.

No solo ha sido la mejor en los dos retos propuestos por los jueces, también ha conseguido que su hermano se librase de la expulsión ayudándole a presentar dulces decentes... algo nada fácil. Sus magdalenas rendían homenaje a su hermano Enrique, bautizadas como 'Súbeme la radio', y eran las mejor decoradas, según los jueces. Su rollo relleno con dibujos transferidos al bizcocho tampoco dejaba indiferente a nadie, "simplemente espectacular", señalaban. Además, los colores, los motivos y la composición han trasladado a los jueces a un viaje por Qatar, el país donde reside actualmente con su marido e hijos.

Gracias a esto Ana Boyer era elegida como la mejor del primer programa y se llevaba un delantal azul que la coronaba como tal. "Estoy feliz, es el mejor comienzo que podía tener obviamente." Ahora queda saber, en el próximo programa, qué ventaja tendrá Ana Boyer respecto a sus compañeros por ser la mejor del primer programa.

Su marido y padre de sus dos hijos, y con quien ya espera un tercero, le ha dedicado unas bonitas palabras tras convertirse en la ganadora del primer programa. "Eres increíble. Orgulloso de ti. Enhorabuena por tu primer delantal azul", le escribe a través de sus redes sociales junto a un fragmento del programa.

Aún quedan muchas entregas y el resto de famosos están deseando hacerse con el trofeo, pero la pequeña de los clanes Preysler y Boyer parte con mucha ventaja... Algo que, por otra parte, no gusta tanto a los seguidores del reality culinario. "Ana Boyer se lleva esto de calle me da la impresión", o "lo que no me mola mucho es que Ana Boyer lleve tanta ventaja al resto, le quita emoción!", comentan en redes sociales, aunque aplauden su talento en cocinas.

Lo cierto es que lo de triunfar en la cocina parece ser de familia... El éxito de Tamara Falcó en 'MasterChef Celebrity' así lo demuestra, ahora Ana sigue los pasos de su hermana y promete conquistar a todos a través del paladar.