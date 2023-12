Ana Boyer, embarazada de su tercer hijo con Fernando Verdasco

Corren tiempos felices para Ana Boyer y Fernando Verdasco. Tal y como adelanta SEMANA en su nuevo número, disponible a partir de este miércoles en quioscos de toda España, la pareja espera el que será su tercer hijo en común. La hija de Isabel Preysler está embarazada de nuevo. Y está feliz ante la llegada de este nuevo bebé, que llegará al mundo la próxima primavera. No te pierdas el nuevo número de esta revista, en el que te contamos cómo está viviendo la familia la buena nueva.

Se trata de un bebé muy deseado y querido que llena de ilusión al matrimonio y que se convertirá en el compañero de juegos de sus otros dos hijos, Miguel, de cuatro años, y Mateo, de dos. Con este nuevo bebé en el clan, los dos pequeños tendrán un nuevo compañerito de juegos con el que, sin duda, lo pasarán de maravilla.

Ana Boyer y Fernando Verdasco ya han avisado a la familia de la llegada del bebé

Tal y como ha podido saber SEMANA del círculo íntimo de Ana Boyer y su marido, la familia más cercana ya ha sido informada de la noticia, si bien ninguno de ellos conoce el sexo del bebé porque tanto Ana como Fernando han preferido no decirlo. "Quieren que sea una sorpresa", nos dicen. En este sentido, no es mucho aventurar que, aunque la pareja está encantada con sus dos hijos, les haría especial ilusión tener una niña. La hija del desaparecido Miguel Boyer nunca ha ocultado que le encantan las familias numerosas. Prueba de ello es que apenas esperó para quedarse embarazada tras el nacimiento de su hijo mayor: fue justo un año después de alumbrar a su primogénito cuando se quedó en estado del benjamín de la casa.

Seguro que esta noticia llenará de alegría el hogar de Isabel Preysler, quien se convertirá de nuevo en abuela a los 72 años. El niño o la niña que está por llegar -aún se desconoce el sexo de la criatura- se suma a su larga lista de nietos. En la actualidad, la socialité presume de ser la orgullosa abuela de siete nietos. Estos son, siguiendo el orden cronológico: Alejandro Altaba -su nieto mayor-, y Sofía, ambos hijos de Chábeli Iglesias y su marido, Christian Altaba. De la relación de su hijo Enrique Iglesias con Anna Kournikova tiene otros tres: los mellizos Nicholas y Lucy y la pequeña Mary, de apenas tres añitos. Estos viven en Miami y, siempre que puede, Isabel viaja a Estados Unidos para visitarlos. Por último, del matrimonio de Ana Boyer con Fernando Verdasco tiene otros nos nietos: Miguel y Mateo, de 4 y 2 años respectivamente.

Tamara Falcó también desea convertirse en madre

Los únicos hijos de Isabel Preysler que hasta la fecha no han sido padres son Julio José y Tamara Falcó, quien tras dar el 'sí, quiero' a Íñigo Onieva no descarta ser mamá lo antes posible. “Embarazada no estoy. Yo cuando venga, si viene, feliz", dijo hace unos días. La marquesa de Griñón, al igual que su hermana Ana Boyer, es muy familiar y desea formar su propia familia. Eso sí, sin prisas: "Depende de Dios. Si pasa, pasa, tengo plena confianza. No es nada que descartemos, pero no es algo que hayamos hablado porque realmente seguimos con la ilusión de formar una familia”. Asimismo, asegura que está disfrutando del momento dulce que atraviesa: “Estamos muy bien, es un momento súper bonito para vivir en pareja porque nos casamos en julio, hace muy pocos meses. Hemos estado viajando mucho y comiendo mucho”. Puede que tras conocer que su hermana Ana esté esperando su tercer hijo le entre algo más de prisa. Puede que, con suerte, Papá Noel o los Reyes Magos hagan realidad el deseo de Isabel Preysler de ver a sus dos hijas embarazadas a la vez.