Amelia Bono está pasando por una de las etapas más dulces de su vida después de que hace unos meses tomara la decisión de darle una segunda oportunidad a su amor con Manuel Martos. Desde entonces, ambos viven en una continua luna de miel y, como si de adolescentes se tratasen, no dudan en gritarle a los cuatro vientos lo enamorados que están. En medio de este buen momento, la hija de José Bono se ha convertido en una auténtica show-woman a través de las redes sociales. Aquí ha encontrado la forma de mostrarse sin filtros y sacando a relucir su cara más desconocida.

Estamos acostumbrados a verla en su faceta más seria a través de las instantáneas que comparte en sus redes sociales. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Amelia Bono ha encontrado en TikTok a su mayor aliado para acercarse a su público y mostrar una nueva faceta que hasta ahora desconocíamos. La hija de José Bono conquista a todos con sus divertidos posados en los que muestra sus looks y su amor y pasión por la moda.

A lo largo de los años, la teníamos por una persona tímida, pero nada más lejos de la realidad. La empresaria ha encontrado en la red social de moda la mejor manera de acercarse a sus seguidores y mostrarse como realmente es. No se le escapa ninguna tendencia y comparte divertidos y desenfadados vídeos en su perfil oficial que dejan a todos boquiabiertos por mostrar una faceta que hasta ahora era desconocida. Hace unos días, Amelia Bono se hacía viral después de hacer un challenge con uno de sus hijos en el salón de su casa. Estas imágenes se convertían en unas de las que más alcance ha tenido en su cuenta y cuenta a estas horas con 2.5 millones de reproducciones.

José Bono, su aliado

Como era de esperar, dispuesta a mostrar su vida sin filtros, no hay día que no dude en compartir algunas imágenes de sus aventuras con su padre, José Bono. El expolítico se convierte en su gran cómplice a la hora de grabar vídeos y hacer que estos se viralicen. Amelia Bono ha entendido a la perfección cómo ganarse a sus seguidores.

Amelia Bono es una de las famosas mas activas en esta red sociales, donde acumula a más de 53.500 seguidores. Si bien pueden parecer pocos, lo cierto es que no para de crecer y aumentar su comunidad, quienes están muy pendientes de sus publicaciones. Es muy habitual verla bailando las canciones que están en tendencia, sumándose a challenges y mostrando los aspectos más íntimos de su vida. En este sentido, son muchas las ocasiones en las que no duda en contar con su marido, Manuel Martos, para que le acompañe en sus divertidos vídeos. Además de todo esto, la empresaria no duda en mostrar sus tradicionales recetas y su día a día con cuatro hijos.