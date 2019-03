Amaia Romero se ha convertido en una de las sorpresas de la noche en la que Pedro Almodóvar presentaba en Madrid su nueva película, ‘Dolor y gloria’. La ganadora de ‘Operación Triunfo’ en 2017 aún no ha sacado disco, de hecho, no ha presentado aún su primera apuesta en solitario, siendo uno de los estrenos más esperados. Tanto, que ya le pisan los talones la nueva generación de triunfitos.

Leer más: estas son las canciones contra las que compite España en Eurovisión

Es el caso de Miki, elegido nuevo representante de España en el certamen de música de Eurovisión 2019. Quedan aún dos meses hasta que el cantante se bata en duelo sobre el escenario con cantantes de medio mundo, que no solo Europa. Pero ¿qué consejo le podría dar Amaia al respecto? Ella, junto Alfred, fueron los encargados de dejar en buen lugar el talento español sobre el escenario eurovisivo. No pudo ser, por eso Amaia ha querido tranquilizar a su compañero, ahora que le toca recorrer el mismo camino que hizo ella un año antes.



Y aquí viene la polémica, porque Amaia Romero no tiene un buen recuerdo de su experiencia en Eurovisión y así lo ha transmitido a Miki cuando le quería dar su consejo. Ella dice que vivió el festival como algo “imprescindible” en su vida, lo cual considera un error, porque no lo pudo disfrutar como se merece. Eso sí, también le recomienda a Miki que no lo viva como ella, “que no se lo tome como algo importantísimo, porque no lo es”.

Estas declaraciones han causado un gran revuelo en las redes sociales y es que son muchos los eurofans que se han quejado de sus palabras. No entienden cómo puede ser tan “desagradecida” por el honor que se le otorgó, aunque para Amaia, Eurovisión ha sido solo “una cosa más en la vida”.