Amaia Montero reaparece con Gonzalo Miró tras seis meses alejada de las redes

Amaia Montero tomó la drástica decisión de alejarse de sus redes sociales hace ya seis meses. Una imagen publicada por ella misma en la que aparecía desmejorada y un preocupante texto hicieron saltar las alarmas. Por esta razón, sus seres queridos le pidieron que se centrara en ella y en su recuperación. Dicho y hecho. La artista ha regresado a su perfil de Instagram para mostrar cómo se encuentra y tranquilizar a todos. Bajo una gorra, pero con una sonrisa que habla por sí sola, la cantante deja ver que este retiro voluntario le ha servido mucho. Está feliz, relajada y, sobre todo, junto a alguien que le aporta verdadera paz, su expareja Gonzalo Miró. Son amigos para lo bueno y lo malo y él ha vuelto a demostrárselo de nuevo.

En el año 2011 Gonzalo y ella rompieron tras más de un año y medio juntos, una ruptura de la que él habló abiertamente y tras la que mantuvieron una bonita amistad que ha perdurado en el tiempo. "Hemos terminado, pero bien. No me gusta dramatizar, pero siempre es triste, y yo, como es obvio, lo estoy, aunque hay que valorarlo cuando se hace con respeto y cariño. No haces una fiesta cuando lo dejas con alguien", dijo Gonzalo Miró. Era él precisamente quien estos días venía cargado de buenas noticias respecto a Amaia Montero. A pesar de que no quiso dar ninguna fecha de regreso, sí que dio un mensaje esperanzador, dejando claro que quedaba poco "para volver a ver su mejor versión. "Cada vez queda menos para volver a los escenarios", señalaba. Quién sabe si entonces ya habían pensado tomar esta foto que tanto ha gustado a los seguidores de Amaia.

Y, aunque todavía se desconoce cuándo y cómo regresará a su trabajo, lo que queda más que claro es que ha tomado el camino correcto. Un proceso en el que le acompaña su madre, con quien reside en el norte de España y quien le está ayudando a que pronto pueda regresar a su vida. Era Cayetana Guillén Cuervo una de las últimas en pronunciarse acerca de su amiga, Amaia Montero, a la que adora y quien desea que vuelva pisando fuerte. Así te lo contábamos en SEMANA, donde te mostramos su declaración completa, así como sus alentadoras palabras.

En el mes de octubre ingresó en la Clínica de Navarra, no obstante, desde entonces apenas ha concedido declaraciones. "Sabéis cómo soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así (...) No estoy preparada para contar lo que me ha ocurrido", dijo a 'Socialité'. Fue, en cambio, su hermana la que dio más detalles acerca de los motivos por los que había sido hospitalizada: "Un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco". Tras esta etapa los médicos le aconsejaron reposo y alejarse de la presión, recomendaciones a las que hizo caso y que, a tenor de su última imagen, han dado sus frutos.