El hermano de Rocío Jurado ha proclamado su amor a su exmujer, en la que piensa cada noche: «Si pudiera dormir abrazado a mi mujer sería el rey de España».

Fue hace 24 horas cuando Amador Mohedano declaraba su amor a Rosa Benito en televisión. El hermano de Rocío Jurado sorprendía a la que fuera su mujer durante la emisión del ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’ con una declaración de amor que lograba emocionar a la colaboradora.

Este viernes, el exmánager ha vuelto a proclamar a los cuatro vientos lo enamorado que está de su exesposa y madre de sus cuatro hijos. Se divorciaron en el año 2013, después de 35 años juntos. Y aunque han pasado ya ocho años de su ruptura, el gaditano la sigue echando de menos. Así lo ha recordado en ‘Sálvame’: «Estoy enamorado de Rosa hasta las trancas».

«Si mi ruptura no hubiera sido televisada ahora mismo estaría con ella», se ha lamentado. A sus 67 años, echa la vista atrás y se arrepiente de haber dejado ir a la mujer de su vida. «La vida va pasando y llegan unas edades en las que te apetece estar con tu gente, con tu familia, con tu mujer. Así lo siento», reconocía. Cree que cuando comenzó la crisis entre ello no hizo las cosas bien: «No estuve a la altura. Después de la isla se lo hice pasar mal a Rosa. Era un machaque y esto pasó y me hundió».

«No puedo hablar con ella, me tiene bloqueado»

No hay una sola noche en que no imagine estar a su lado. «Si pudiera dormir con mi mujer abrazado a ella sería el rey de España». Sabe que en sus emociones tiene mucho que ver «la soledad», pero también el hecho de que no se dirigen la palabra: «Hace años que no hablo con ella. No puedo hablar con ella, me tiene bloqueado… Espero que me desbloquee».

«Cuando la veo en televisión me encanta, no tengo envidia de que sala en televisión para nada… La echo de menos«, añadía, emocionado. A lo largo de su entrevista se ha mostrado especialmente conmovido. Pero también ha aflorado su sentido del humor. Divertido, el andaluz no ha negado que de Rosa Benito echa de menos mucho más que su arroz con conejo. De ella extraña su piel, su olor, sus abrazos… Y el calor de su cuerpo. Sí. El Amador más apasionado ha contado que anhela el contacto físico con su ex, «y un revolconcillo de vez en cuando, que viene muy bien».

Entrados en materia erótico festiva, Amador se ha mostrado profundamente sincero. Además de los «revolconcillos», le encantaría poder darle unos besitos por aquí… y otros por allá. «Me gustaría que yo le pueda decir guapa y darle un beso en el pescuezo. ¿Y lo bien que está un besito en el pescuezo?», decía, con mucho salero.

Lo cierto es que en su confesión de amor ha estado marcada por la nostalgia de los años felices vividos al lado de Rosa Benito. «Por la noche es lo peor. Me pongo mis películas, mis programas que me distraen, pero luego apagas el televisor y te quedas ahí», destacaba.

Cuando le han preguntado por sus supuestas infidelidades ha salido por la tangente: «Yo no he dejado de trabajar en toda mi vida. A mí me han buscado más que yo he ido a buscar. Después de un error con el tema económico fue la gota que colmó el vaso. No he sido egoísta. He sido un tío enamorado de mi mujer toda la vida. Eso sí, si alguien la miraba no me gustaba», respondía.

«Por estar con ella lo cambiaría todo»

«Nadie me cuidará como Rosa Benito», insistía. Con los ojos empañados, el padre de Rosario Modehano ha compartido su pena con la redacción de ‘Sálvame’. A estas alturas cree que no hay nada que hacer: «Ella dijo ‘ya es tarde, señora’ y te quedas derrumbado».

«Con el divorcio de Rosa me vine abajo totalmente», ha relatado. «Echo de menos a Rosa y la quiero hasta la muerte. Eso lo digo con el corazón. Por estar con ella lo cambiaría todo. Pero no me veo viviendo en un piso en Madrid cuando llevo ocho años viviendo en un campo». A Amador le encantaría poder lograr un acercamiento con su exmujer. LO ha intentado en el pasado, pero le ha salido mal: «Yo a veces soy un poco pesado y cuando me ha desbloqueado le he mandado muchos mensajes».

«He llorado como los niños chicos, a chillidos. Quiero que ella esté feliz y que haga su vida lo más feliz posible«, narraba. «Me encantaba su aliento. Me gustaban muchas cosas. Tiene una piel muy suavita y muy bonita».