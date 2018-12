Álvaro de Marichalar, agredido: “Me tiraron al suelo y me patearon”

Álvaro de Marichalar se ha convertido en protagonista de la actualidad una vez más. El hermano de Jaime de Marichalar no dudó en acudir a los actos que tuvieron lugar con motivo de la celebración del 40º aniversario de la Constitución española en Gerona, pero nadie podría imaginarse lo que iba a ocurrir.

Y es que fue agredido e increpado durante estos actos. “Compatriotas “CDR” os ruego que hagáis el esfuerzo de informaros sobre lo que significa convivir en paz y respetar al adversario. Las calles son de TODOS: agredirme significa agrediros en lo más profundo de vuestra condición de PERSONAS”, ha escrito Álvaro en su Twitter.

Ha comentado, además, cómo vivió este momento tan tenso: “Me insultaron, me tiraron al suelo y me patearon”. Álvaro no ha dudado en mostrar el parte de lesiones después de asistir a un centro médico: “Parte de lesiones que me han provocado unos compatriotas de Gerona que seguramente desconocen que sus abuelos catalanes defendieron heroicamente la independencia y libertad de toda España frente al invasor francés”.

Marichalar tuvo que ser escoltado después de la agresión a la plaza 1 de octubre de Gerona, donde se produjeron varios altercados.

Aunque a veces sea muy difícil, debemos perdonar a los agresores, a los extremistas, a los cobardes que agreden en grupo a una persona sola.., a los traidores, a los equivocados separatistas supremacistas..

Al final son nuestros compatriotas, por lo que debemos quererles SIEMPRE. pic.twitter.com/7Ln7iYNvN7 — Alvaro de Marichalar (@DeMarichalar) 7 de diciembre de 2018

