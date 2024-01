Altísima fianza para el acosador de Shakira: las delirantes palabras por las que el juez se ha preocupado

Shakira puede respirar tranquila. Y es que el acosador que incluso se presentó en su mansión de Miami ha sido detenido por la Policía, de hecho, ya se ha visto ante el juez. Una cita judicial en la que se ha fijado una fianza para él y en la que ha sido conocedor de las medidas que deberá cumplir a rajatabla. En tiempo récord la artista colombiana ha visto que se ha puesto solución al caso y que el pánico que llegó a sentir se ha aplacado, por lo que se siente infinitamente agradecida. En la misma semana en la que fue arrestado tras mandarle varios regalos a su vivienda y en la que han salido a la luz sus espeluznantes mensajes en las redes sociales, ha tenido audiencia. Ha sido durante ella cuando ha seguido repitiendo sus delirios y donde, por supuesto, el juez le ha recordado que sus imaginaciones no eran ciertas. Ni es el marido de Shakira ni mantiene ningún contacto con ella. "Tengo algunas preocupaciones, preocupaciones serias en este momento, porque este hombre está delirando", ha dicho el magistrado.

Shakira se ha relajado con la detención de su acosador en Miami

Aunque Shakira se instaló en Miami buscando paz y sosiego, en sus primeros meses ha conseguido todo lo contrario. Durante el mes de diciembre y enero empezó a recibir mensajes de un hombre en su cuenta de Instagram, el mismo que le enviaba botellas de vino, chocolate o juguetes para sus hijos. Llegó a personarse en su residencia, la cual está situada en North Bay Road Drive, lo que desató el miedo de Shakira y su familia. La policía de Miami Beach le detuvo el pasado día 8 de enero y solo tres días más tarde se sabe cuál es su complicadísima situación. Al parecer, se le ha impuesto una fianza de 100.000 dólares y se le ha prohibido acercarse a Shakira y tener cualquier tipo de contacto con ella. Eso sí, no es el único cargo que aparecerá en sus antecedentes a partir de ahora, ya que también alquiló un coche con el objetivo de defraudar al no pagar la cantidad debida. No le quedará más remedio que abonar 2.500 dólares.

Mientras muchos se preguntan qué es lo que decía a Shakira en el universo 2.0, desde SEMANA hemos querido investigar y descubrir parte de sus mensajes. En sus redes sociales encontramos 17 publicaciones, algunas de ellas dedicadas a la cantante. La menciona e incluso cuenta una historia que escribió en el mes de octubre y que nada se ajusta a la realidad. "Los niños los adoptaré cuando me case con Shakira. Ella quiere ser americana como su padre y compartir el resto de su vida conmigo. Tendremos un negocio de camiones", escribió. Lo que no imaginó es que sus movimientos le llevarían a estar entre rejas.

El equipo de seguridad de Shakira que siempre ha velado por ella fue quien llamó a la policía y quien advirtió de que este hombre de Texas había viajado a Miami para ver a la intérprete. Ella, por su parte, siempre ha demostrado valentía, por lo que esta vez no iba a ser menos.