La hija de Raquel Bollo, después de meses intentando recuperar su figura, ha sorprendido a todos con un espectacular posado en bañador

Como buena parte de los españoles, Alma Cortés Bollo se encuentra de vacaciones. La hija de Raquel Bollo está viviendo su primer verano como mamá. La joven está disfrutando, a pesar de estar cuidando a su bebé recién nacida, Jimena, y aprovechado estos días de calor para bañarse en el mar y de paso enseñar su espectacular cuerpo. Parece ser que su puesta a punto durante los últimos meses, para eliminar su tripita postparto, ha dado sus resultados y la joven ha sorprendido a todos sus seguidores con un espectacular posado en bikini y bañador.

Hace apenas cuatro meses, Alma Cortés aprovechaba su canal en MTMAD para contar a todos sus seguidores cómo estaba llevando su recuperación postparto. En aquel momento, la hermana de Manuel Cortés, hablaba abiertamente de cómo se le había quedado su barriguita, tras dar a luz a Jimena: «Yo nunca he tenido barriga y obviamente no quiero tenerla. Me la tengo que quitar. He estado encerrada en casa, primero por la cuarentena de mi embarazo y después por la cuarentena del Covid», explicaba.

«Es muy complicado soltar ahora todos los kilos. Cogí unos 13 kilos durante el embarazo. A la semana de dar a luz y salir del hospital me pesé y había perdido 7 kilos, pesaba 66″, añadía la joven. La hija de Raquel Bollo también explicó que los meses de confinamiento no le habían ayudado mucho a la hora de recuperar su figura: «Al final me hartaba de comer. Entonces es bastante complicado perder peso». Aún así, Alma se ha puesto las pilas y ha recuperado su estupenda forma física. El ejercicio y una dieta sana han hecho que la amiga de Alejandra Rubio haya perdido su barriga postparto y en consecuencia ha vuelto ha recuperar su silueta.

Toda una experta en redes sociales



La joven, que acumula más de 151.000 seguidores en Instagram, es toda una influencer. En su perfil podemos verla diariamente promocionando productos y dando consejos a futuras mamás para mantenerse en forma. En las imágenes que ha publicado en su red social, podemos ver a la hermana de Manuel Cortés luciendo diferentes modelos playeros. Sus seguidores han alabado, en especial, dos modelos con lo que la mamá primeriza luce estupenda. El primero de ellos, es un bikini blanco con el presume de silueta y el segundo, un bañado negro con un generoso escote, en el que se puede apreciar su espectacular figura.

Todo esfuerzo tiene su recompensa, y en este caso, Alma Cortés ha superado la «operación bikini» con sobresaliente. Famosas como Pilar Rubio y su cuñada Lorena Gómez, son otros de los ejemplos de madres que han recuperado su figura y lucen estupendas en bañador por diferentes playas de España. Un ejemplo de constancia y esfuerzo, que nos demuestra que si se quiere se puede.