El reconocido cantante celebraba este martes, 19 de diciembre, un fiestón a lo Moulin Rouge por su 55 cumpleaños rodeado de sus familiares y amigos más cercanos, lo que no esperábamos es que también le acompañaría su nuevo amor... Al parecer, Alejandro Sanz estaría de nuevo ilusionado y la 'culpable' no es otra que la actriz Mónica Cruz. Aunque todavía ninguno de los dos ha confirmado nada, su amistad "especial" ya está en boca de todos y ahora hemos podido ser testigos de su complicidad gracias a las primeras fotos de la nueva pareja juntos.

Ha sido el propio Alejandro quien ha compartido las primeras imágenes junto a la que parece que es su nueva novia. Lo ha hecho a través de un álbum que recopila las mejores fotos de la fiesta, con momentos divertidos entre los que se encuentra esta junto a Mónica cargada de significado. En la instantánea aparecen Alejandro, Mónica y otros amigos haciendo un gesto de 'guardar silencio', que como una divertida coincidencia podría interpretarse como una señal de querer guardar el secreto de su relación...

"Show must go on", escribe el artista, "por los amigos, por los años, la vida y cada segundo que nos haga feliz", añade junto al álbum, en el que también aparece disfrutando junto a sus hijos, Manuela y Alexander, recibiendo la tarta, cantando sobre el escenario, brindando junto a Manuel Carrasco... Sin duda, fue un día de lo más feliz para el artista que demuestra que aunque ha vivido un año muy complicado en cuanto a su salud mental, va a terminar este 2023 con mucha alegría y dispuesto a arrancar sus 55 con energía.

¿Nueva pareja del año?

La amistad "especial" entre el madrileño y la actriz de 'Un paso adelante' comenzó este verano, según apunta '¡Hola!'. No han trascendido imágenes de sus citas porque han sido muy cuidadosos con mantener su idilio fuera del foco mediático. Por ello, siempre se han decantado por lugares privados, normalmente acompañados de amigos, para no despertar ninguna sospecha. Ejemplo de ello, la fiesta por el 55 aniversario de Alejandro. Pero esta no sería la única vez que habrían coincidido en público. De acuerdo con el citado medio, Mónica ha sido una incondicional en los conciertos de su 'amigo'. También ha compartido con él algunos eventos profesionales importantes, a los que ha asistido para apoyarle. Por ejemplo, la última gala de los Latin Grammy, celebrada el pasado 16 de noviembre en Sevilla.