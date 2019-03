Alejandra Rubio no puede creerse todavía el éxito de su canal de Mtmad. La hija de Terelu Campos no deja de sorprender con sus vídeos y no duda en invitar a algunas de las caras conocidas de su familia para hacerlos muchos más amenos. Eso ya lo hizo con su madre y hace apenas unos días, con su novio, Álvaro Lobo.

Leer más: Alejandra Rubio habla de sus planes de boda con su novio Álvaro Lobo

Leer más: La encerrona de Alejandra Rubio a Terelu Campos en una entrevista muy íntima

Pues bien, después de la sorpresa de la visita de su madre y su novio al canal, ahora Alejandra Rubio ha ido a visitar a su abuela, María Teresa Campos, para que enseñe a todos sus seguidores algunos de los rincones de su casa, que ya hemos mostrado en SEMANA.

Leer más: María Teresa Campos: te mostramos cómo es la casa que ha enseñado en el canal de su nieta

Alejandra no solo ha querido mostrar algunos de los rincones de la casa de su abuela, también algunas fotos de cuando ella era pequeña.