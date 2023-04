Alejandra Rubio aclara cuál es su relación con Carles Aleñá

Hace tan solo unos días que saltaba la noticia de que Alejandra Rubio podría estar de nuevo enamorada. La joven se ha dejado ver muy cómplice junto al futbolista del Getafe FC, Carles Aleñá. La hija de Terelu Campos se ha pronunciado al respecto y ha aclarado cuál es su verdadera relación con el catalán, de 25 años.

"No es mi pareja", ha subrayado Alejandra Rubio durante su intervención en el programa 'Fiesta'. Ha insistido en que ambos tan solo son amigos. "¡Qué mala suerte que nos han pillado dándonos un beso!", exclamaba sobre este asunto. También reconocía que estaba pasando mucha "vergüenza" por tocar el tema de forma pública. "Estoy muy agobiada. No quiero hablar, pero me toca comerme esto. Él tiene su vida y su profesión que no tiene nada que ver con esto. Yo no sé si esto es perjudicial para él. Él no pertenece a este mundo", ha indicado.

Alejandra Rubio: "Él sabía mi vida"

La nieta de María Teresa Campos ha recalcado en distintas ocasiones que no son pareja. "Estoy en un momento de mi vida que estoy saliendo y entrando. No quiero etiquetar nada. No es mi novio. En un momento dado nos hemos dado un beso en la calle y no hemos hecho nada más.". También ha explicado que Carles Aleñá no está molesto por la repercusión que está teniendo esta historia. "Esto no es culpa de nadie. Él sabía mi vida y yo sabía la suya. Él no está molesto, lo que pasa que se ha visto en una situación que no se ha visto nunca. Y yo lo entiendo". El futbolista, nacido en la localidad barcelonesa de Mataró, es padre de un niño, Luca, nacido en abril de 2020.

Este posible nuevo romance surge dos meses después de la ruptura de Alejandra Rubio con Carlos Agüera. La colaboradora anunció el pasado 29 de enero en el programa 'Fiesta' que habían emprendido caminos separados. Y es que según sus palabras, él no se había adaptado a su nueva vida en Madrid y tenían estilos muy distintos. "No ha habido ningún motivo en concreto. Él no vivía aquí y se vino a vivir aquí, y adaptarse a una nueva vida es complicado. Al final mi vida es pública y la suya no".