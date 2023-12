Albert Rivera habla abiertamente de su relación con Malú

Albert Rivera se ha enfrentado a una de sus entrevistas más sinceras. El ex líder de Ciudadanos ha sido el nuevo invitado de ‘100% Únicos’, la nueva apuesta de Mediaset que pone el foco en las personas con autismo. Ellos han sido los encargados de entrevistar a Rivera quien no ha dudado en responder a la curiosidad e inquietudes de un grupo de 30 chicos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Entre otras preguntas, ha contestado, sin filtros ni pudor, a cómo conoció a Malú, cómo son sus hijas Daniela y Lucía o si está enamorado en la actualidad.

“Hace tres o cuatro años que no concedía ninguna entrevista en televisión. Pero cuando me ofrecieron pasar aquí mi cumpleaños con vosotros, que sois únicos, me decidí a hacerla”, ha confesado Albert Rivera al enfrentarse a sus entrevistadores con los que, además de responder a sus preguntas más personales, ha celebrado su 44 cumpleaños. “Voy a celebrar mi cumpleaños con vosotros", les confirmaba entre los aplausos y felicitaciones de los jóvenes quienes también le hicieron algunos regalos y le llevaron una tarta para que pudiera soplar las velas.

Albert Rivera revela cómo conoció a Malú

A pesar de ser muy celoso de su vida privada, Albert Rivera no ha dudado en responder con sinceridad a todas las preguntas que le han hecho en ‘100% Únicos’ un grupo de treinta jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Desde el ámbito profesional hasta algunos aspectos de su vida privada, que nunca antes había desvelado.

En primer lugar, el ex líder de Ciudadanos confesaba su amor por sus dos hijas Daniela, de doce años -fruto de su relación con Mariona Saperas- , y Lucía, de tres, que nació de su relación con Malú. "Tengo dos hijas, que es lo mejor que he hecho en mi vida. Daniela, que tiene doce años y Lucía, que tiene tres".

A continuación, tras hacer un breve repaso a su carrera política o recordar algunos momentos de su infancia, se ha enfrentado a una de las preguntas más difíciles. "¿De todas las relaciones sentimentales que has tenido en tu vida, cuál ha sido la que más te ha impactado sentimentalmente?", quería saber uno de los jóvenes. " Yo tengo dos amores en mi vida, que son Daniela y Lucía. Los demás, aunque también han sido muy bonitos pero ahora mismo mi corazón está con mis dos hijas".

Ante la curiosidad de todos los presentes, Albert también ha respondido al ‘reportero único’ José Luis Sancho que quería saber cómo conoció a Malú, con quien se confirmaba su ruptura el pasado mes de junio, después de casi cinco años de relación y una hija en común, la pequeña Lucía. "Parece un tópico, pero la conocí en un concierto en Barcelona, en 2015 o 2016. Me la presentaron al acabar el concierto. Empezamos una amistad en ese momento y la mantuvimos, pero no teníamos relación (sentimental), cada uno tenía pareja", ha respondido.

"Ha sido una relación maravillosa durante casi 5 años", ha confesado Rivera

"Luego, yo me quedé soltero, ella también estaba soltera, empezamos a hablar, a vernos, y ahí surgió esa relación. La verdad es que ha sido una relación maravillosa durante casi 5 años, y hemos tenido a Lucía, que, como he dicho antes, es uno de los amores de mi vida. Y yo creo que la vida son etapas, y hay que sacar lo bueno de todas las etapas. Las madres de tus hijas son también familia siempre", añadía sincero.

El que fue líder de Ciudadanos también ha contado que, siempre que puede, intenta que sus dos hijas pasen tiempo juntas ya que se adoran. "Me gusta jugar con ellas. A Daniela le gusta el fútbol, está en un equipo; a la pequeña el escondite, meterse debajo de los cojines, tras una pizarra... Se adoran entre ellas y quiero que sigan viéndose. Daniela viene una vez al mes mínimo a Madrid y los puentes y vacaciones se alarga un poco más. A mi hija pequeña la tengo muy cerquita e intento que estén juntas los fines de semana", ha explicado.

"¿Y ahora?", le preguntaron a continuación... "¿Tienes novia ahora?". Entre risas, Rivera sonrió al escuchar la pregunta y respondía en primer lugar "yo nunca hablo de estos temas"; pero acabó contestándola. "Estoy conociendo a una chica. Como ya os he dicho, creo que la vida son etapas y en esta voy con calma, paso a paso. Pero sí, estoy conociendo a alguien".

La emoción de Albert Rivera al recordar a su padre

Finalmente, uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha sido al recordar la reciente pérdida de su padre. Agustín Rivera falleció, de forma repentina, por un problema del corazón el pasado mes de agosto a los 71 años. "He tenido un año muy complicado porque ha fallecido mi padre", confesaba.

Y ha recordado, sin poder evitar emocionarse, el momento en el que se enteró de que su padre había fallecido: “Estaba conduciendo, de camino a Cádiz, en el coche con mi hija mayor cuando me enteré. Me llamó mi madre y de golpe me lo dijo, e iba conduciendo. Fue, la verdad, un shock, porque tuve que parar el coche en un arcén, meterme en un área de servicio. Mi padre estaba bien. Fue de manera repentina, relativamente joven, sin que te lo esperes, pues fue muy chocante”.