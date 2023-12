Albert Rivera habla, por primera vez, de su novia Carla Cotterli

El ex político lo ha confirmado, sin tapujos, ante la directa pregunta de uno de los 'reporteros únicos' del programa de Telecinco. Albert Rivera ha concedido su entrevista más sincera a los treinta chicos que tienen TEA (Trastorno del Espectro Autista) en '100% Únicos', asegurando que pese a hacer varios años que no habla en televisión, estaba dispuesto a abrirse con ellos.

Y así lo ha hecho. En el programa el ex líder de Ciudadanos ha confesado abiertamente que mantiene una relación con Carla Cotterli, aunque él ha preferido mantenerse, una vez más, discreto con su vida privada y lo ha afirmado tímidamente: "Estoy conociendo una chica", desvelaba ante la pregunta directa del reportero: "¿Ahora tienes novia?". Rivera no podía evitar reírse al escuchar la pregunta y confesar que "sabía que me iba a caer esta pregunta", pero lejos de esconderse, ha afirmado rotundo: "Sabéis que yo nunca hablo de estos temas, pero mira sí".

“Estoy empezando con una chica ahora, pero la vida son etapas. Y esta nueva etapa quiero tomármela con calma, paso a paso, pero sí”, añadía. Y es que en el mismo programa Albert aprovechaba para hablar de la etapa de su vida que compartió con Malú: "La verdad es que ha sido una relación maravillosa durante casi 5 años, y hemos tenido a Lucía, que es uno de los amores de mi vida. Y yo creo que la vida son etapas, y hay que sacar lo bueno de todas las etapas. Las madres de tus hijas son también familia siempre".

Su relación con Carla

El pasado agosto saltaban todos los rumores que apuntaban a que el corazón de Albert Rivera estaba de nuevo ocupado. Y así era. La revista SEMANA le fotografiaba muy acaramelado con su nueva novia, Carla Cotterli, una diseñadora e influencer de 35 años.

A lo que no se atreve Albert es a elegir entre "amores", así de claro lo dejaba: . "¿De todas las relaciones sentimentales que has tenido en tu vida, cuál ha sido la que más te ha impactado sentimentalmente?", quería saber uno de los jóvenes. " Yo tengo dos amores en mi vida, que son Daniela y Lucía. Los demás, aunque también han sido muy bonitos pero ahora mismo mi corazón está con mis dos hijas", zanjaba él.