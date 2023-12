El curioso plan de Albert Rivera antes de la entrevista más sincera de Malú

Horas antes de que su ex pareja y madre de su hija Lucía, Malú, se sincere como nunca antes en 'Viajando con Chester' sobre los motivos de su ruptura, Albert Rivera ha querido aprovechar para escaparse a la sierra con su familia y amigos y disfrutar de un día en plena naturaleza. El ex líder de Ciudadanos ha disfrutado de la sierra de Madrid, concretamente de Navalagamella, donde se ha dejado ver paseando con sus amigos, de ruta en 'buggy' y hasta pasando tiempo con los animales, a los que no ha dudado en fotografiar muy de cerca. "¡Qué gran día de naturaleza, animales, aventura, amigos y familia pasamos!", escribe en sus redes sociales con lo que ahora todos conocen como un 'recap' de su día de escapada.

A la que no hemos visto en esta jornada aventurera es a Carla Cotterli, su nueva pareja y quien le ha devuelto a ilusión en el amor. Su relación salió a la luz el pasado mes de agosto, cuando SEMANA publicaba en exclusiva las primeras imágenes de Albert Rivera con su nuevo amor. Desde entonces se han dejado ver en varias ocasiones pasando tiempo juntos, aunque es una relación que prefieren mantener en la intimidad sin mostrarse en redes sociales, algo a lo que ya nos tenía acostumbrados Albert, que también se mostró siempre receloso de mostrar su relación con Malú públicamente. Carla ha sido uno de sus grandes apoyos tras la muerte de su padre, quien falleció este verano dejando a toda su familia destrozada, pero prefirió no acudir al tanatorio para mantenerse alejada del foco mediático.

Malú habla, por primera vez en televisión, de su ruptura con Albert Rivera

La cantante está preparada para hablar de su relación y el fin de esta con el ex político, al menos así lo hemos podido comprobar en el avance de 'Viajando con Chester', que se emitirá este miércoles 6 de diciembre en Cuatro. Relajada y haciendo gala de la naturalidad que la caracteriza, Malú se confesará con el presentador sobre uno de los motivos principales de su ruptura con Albert Rivera, con quien mantuvo cuatro años de una muy discreta relación.

En su entrevista, la artista hablará de su trayectoria profesional, sus nuevos proyectos y de algunos aspectos de su vida privada nunca antes desvelados. En el avance emitido por el espacio de televisión, Risto le pregunta a Malú si la llegada de un hijo multiplica lo que hay en una pareja, la cantante lo afirma rotundamente: "Yo creo que sí, planteado como lo bueno y lo malo. También creo que separa mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Crea un mundo". Unas palabras con las que confirma uno de los motivos de su ruptura con Albert Rivera, el nacimiento de su hija Lucía pudo "separar mucho" a la pareja.