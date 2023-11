La emotiva carta de Albert Rivera en su cumpleaños más triste

Albert Rivera está de celebración. El que fuera presidente de Ciudadanos cumple 44 años y ha hecho uso de sus redes sociales para hacer un balance de estos últimos 365 días. En su escrito, el expolítico se ha sincerado como nunca antes a la hora de admitir que no ha sido un año en absoluto fácil a consecuencia de la muerte de su padre el pasado 20 de agosto.

Con una imagen de una tarta sobre la que reposan las velas con las cifras numéricas de su nueva vuelta al sol, Albert Rivera ha abierto su corazón: “Cumplo un año más, pero no ha sido un año cualquiera…”, ha comenzado explicando, para después entrar en detalles: “Esta tarde he soplado las velas con mi hija Lucía, uno de los amores de mi vida, el otro amor es Daniela, mi hija mayor. Y es el primer cumpleaños donde ya no está mi padre, ni en el que tampoco recibiré su llamada… No es fácil celebrar cuando te falta para siempre uno de los tuyos… Pero precisamente por lo que él querría, voy a celebrarlo, y varias veces si hace falta, brindaremos a su salud”, ha indicado, en un intento por mantener el positivismo incluso en las circunstancias más adversas.

“Para mí ha sido un año complejo, con momentos muy duros, con momentos tristes… Pero también con momentos preciosos e ilusionantes. Pero así es la vida, bonita, aunque a veces duela, todo depende de la actitud con la que afrontes cada momento y cada etapa”, ha reflexionado. Unas palabras que han servido como antesala a un mensaje cargado de energía de cara a la nueva etapa que está por comenzar: “Espero que estos 44 años me traigan serenidad y felicidad. Y que las pequeñas cosas cobren tanto protagonismo en mi vida como los grandes sueños e ilusiones. Gracias a todos los amigos por las felicitaciones que he recibido hoy”, ha agradecido.

Albert Rivera, arropado por los rostros más conocidos

En cuestión de instantes, la carta del abogado ha reunido miles de “me gusta” y comentarios de los rostros más conocidos del panorama nacional. Tanto en su etapa como político como más tarde, Albert ha forjado amistades que le acompañan en las situaciones más difíciles. Este es el caso de Tamara Gorro, que no ha tenido reparo en escribir un comentario repleto de significado tras someterse a una rinoplastia: “A por un año lleno de felicidad, esa que tanto mereces. Y no dudes que los que te queremos ahí estaremos celebrando contigo tus buenos momentos y por supuesto sosteniendo en los malos. Porque la vida es eso, momentos. Pero a ti ahora, te toca lo bonito. Felicidades amigo”, ha escrito la influencer.

Como excompañera de partido, Begoña Villacís también ha tendido una mano al catalán: “Una persona se mide por el aprecio que le tiene a la gente de la que se rodea, que es un aprecio sincero y genuino. Y por saber valorar lo que es importante en la vida; tu familia, tus amigos. Verás que 44 más fantásticos. Abrazo, amigo”, ha augurado.