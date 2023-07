Alba Silva muestra la primera imagen de Sergio Rico en el hospital: "Estamos bien"

Después de varias semanas en las que ha permanecido en la UCI, Sergio Rico subía a planta. El jugador del PSG va mejorando poco a poco después del grave accidente que sufrió en El Rocío. El guardameta sigue recuperándose en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se encuentra ingresado desde el pasado 28 de mayo. En todo este tiempo, su mujer, Alba Silva, no se ha separado de él ni un segundo. A este respecto, el deportista le ha dedicado un enternecedor mensaje que refleja lo mucho que la quiere y lo agradecido que está. Además, la periodista también ha compartido la primera imagen de ellos juntos desde el centro hospitalario.

Alba Silva se está encargando de narrar cómo están siendo los días de Sergio Rico en el hospital desde que subió a planta. Ahora puede estar más tiempo con él y ha enseñado a todos los ratos que pasa viendo películas desde la cama. Además, también ha mostrado el mensaje que el guardameta le escrito en la pizarra con la que se comunica. "¡Buenos días pequeña! No hay dudas de que te volvería a elegir una y mil veces más. Mi mayor tesoro, sin duda, eres tú. Te amo con todo mi corazón", le escribe junto a varios corazones y exclamaciones. Junto a las imágenes, podemos ver una instantánea en la que aparece la periodista recostada sobre el jugador.

Alba Silva también deja claro que se queda con lo importante y es que los dos están bien. "No tengo mucho que enseñaros o contaros, o quizás sí, porque podría escribir un libro con todas las emociones que he sentido durante estos dos meses, pero prefiero quedarme con lo importante, que ESTAMOS BIEN y que no tendré vida para agradecer tanto cariño en cada uno de vuestros gestos y mensajes. GRACIAS y más GRACIAS", asevera.

Sergio Rico deberá pasar de nuevo por quirófano

Sergio Rico evoluciona favorablemente, aunque deberá volver a pasar por quirófano. En concreto, el guardameta deberá ser operado de una aneurisma. Uno de los vasos sanguíneos del cerebro del deportista ha sufrido un abombamiento que tiene que ser tratado antes de que empeore su situación. Es por ello que los profesionales pertinentes prefieren que la situación del futbolista sea óptima antes de que reciba el alta hospitalaria y abandone el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla de manera definitiva. Se trata de una operación que no reviste demasiada complicación. Tan solo consiste en taponar la aneurisma con un catéter para evitar derrames en el futuro.