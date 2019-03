Javier Calle inaugura un local de ocio en Marbella, pero Alba Díaz tenía otros planes y no va a poder estar arropando a su chico.

Alba Díaz está de dulce y la vida no deja de sonreírle. Después de disfrutar de un paradisíaco e inolvidable viaje a Bali (Indonesia) junto a su novio y de aprobar el carné de conducir unos días después, la joven se ha vuelto a embarcar en otro viaje, esta vez a Marrakech y con una compañera especial, su madre. ¿El problema? Que por fechas coincide con un día muy importante para Javier Calle y Alba no va a poder estar junto a él.

El empresario abre este viernes en Marbella un nuevo local de picoteo y bebidas llamado ‘Mi Alma’. Se trata de un proyecto que lleva gestando bastante tiempo y en el que ha puesto todas sus ilusiones. Emprendedor como pocos, Javier no pierde apenas ninguna oportunidad de negocio en la capital de la Costa del Sol. Por desgracia para él, Alba Díaz no podrá estar a su lado disfrutando del éxito y de la fiesta de apertura del lugar.

De manera voluntaria o no, lo cierto es que la modelo ha preferido irse con Vicky Martín Berrocal a explorar y dejarse atrapar por los encantos de la ciudad marroquí, que no son pocos. No hace mucho, madre e hija ya protagonizaron otra escapada juntas. En aquella vez se marcharon a Lisboa para conocer al nuevo amor de Vicky.

Pese a la ausencia de Alba Díaz en la fiesta de inauguración, no cabe duda de que ambos están mejor que nunca. Su ‘luna de miel’ en Indonesia ha terminado por afianzar más aún los lazos entre ellos y su relación va viento en popa. Por ello, seguro que Javier Calle no le tiene en cuenta que esta vez haya priorizado a su madre antes que a él. A buen seguro que pronto volverán a cruzar sus caminos y seguirán dejando claro lo enamorados que están y la buena salud de la que goza su relación sentimental.