7 Uno más en su grupo de amigos el día de su cumpleaños

Y mientras la pareja no deja de estar en boca de todos en los pasillos de Mediaset, las redes hablan y no sólo los mensajes entre ellos son habituales, si no que hace solo una semana, Santi posaba para la foto en el cumpleaños de Alba como uno más de su grupo de amigos.