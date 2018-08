3 Siempre con respeto

A pesar del enfado, Aitana se mostró muy respetuosa en su queja en todo momento: “No quiero echar la culpa a nadie pero no sé qué está pasando, ni la gente que trabaja sabe por qué están haciendo eso. He tenido que ir a las 5 de la mañana para facturar una maleta, hacer cola y todo… y que pase esto. Básicamente lo quería decir porque no quiero que a nadie le vuelva a suceder”.