Los Premios Nobel 2023 se han celebrado por todo lo alto en Estocolmo y Oslo. Y los reyes de los respectivos países han presidido las ceremonias. La más ampulosa ha tenido lugar en Suecia, con los soberanos Carlos Gustavo y Silvia al frente de la gala, acompañados por la princesa heredera Victoria y su esposo, el príncipe Daniel (quienes acaban de realizar un viaje oficial a Reino Unido); y el príncipe Carlos Felipe con su esposa, la princesa Sofía. Las más jóvenes han protagonizado un duelo en la cumbre luciendo vestidos y joyas de impresión con tiaras sacadas del bien surtido fondo del joyero real.

La princesa Victoria eligió un diseño asimétrico en color morado con un vistoso adorno de flor en un hombro. Era de la firma sueca Camilla Thulin y además reciclado, demostrando que fuera de nuestras fronteras se recurre a este patrón de comportamiento tanto como hace la Reina Letizia. La nota brillante, nunca mejor dicho, la ponía con una impresionante tiara de amatistas conocida como Napoleónica. Casualidad o no, la heredera ha sacado esta pieza justo cuando Napoleón vuelve a estar de plena actualidad gracias a la película estrenada por Ridley Scott.

Es una de las tiaras más simbólicas del joyero sueco. Se dice que las amatistas pertenecieron a la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón Bonaparte, pero en un juego formado por un collar, pendientes y pulsera. A la muerte de Josefina, estas piezas pasaron a su nuera, la princesa Augusta de Baviera, y de ahí a las generaciones siguientes hasta llegar al rey Óscar I en 1823.

Su otra 'contrincante' en este duelo era su cuñada. La princesa Sofía optó por un look en negro con cuerpo ajustado y amplia falda de tul. El suyo era de la firma Andiata y de estreno. Este color de fondo le permitía lucir con mayor intensidad las joyas elegidas para la ocasión, que no fueron pocas. En un lugar de honor estaba su tiara, la llamada tiara nupcial, pues se la regalaron con motivo de su boda con Carlos Felipe, en 2015. Se trata de un diseño 'mágico' que se puede llevar con varios juegos de piedras preciosas en los extremos (topacios, perlas, turquesas y esmeraldas). Esta vez Sofía prefirió el juego de esmeraldas, al igual que para sus pendientes.

La princesa Sofía estrena unas originales joyas de cristal en los Nobel 2023

No obstante, la elección más sorprendente fue el resto de joyas. Y es que la princesa Sofía decidió utilizar una choker y un collar juntos, ambos de Swarovski, realizados con rodio, plata y cristales, además de un brazalete de la misma marca. La princesa Sofía cumplió 39 años el pasado 6 de diciembre, por lo que estas novedades pueden deberse a un regalo especial. Lo cierto es que Sofía resplandecía.

Se ha echado en falta a la princesa Magdalena, la hija menor de los reyes de Suecia, quien debido a que no representa formalmente a la Familia Real no tenía un sitio visible en esta ceremonia, aunque en otras ediciones de los Premios Nobel sí ha asistido. La princesa tiene previsto mudarse en breve con su esposo y sus tres hijos desde Miami a Estocolmo después de una década residiendo fuera de su país de origen. El retraso en la venta de su mansión en Florida y otros avatares han provocado que todavía no hayan aterrizado del todo en Suecia, aunque en los últimos meses los viajes han sido más frecuentes y no ha faltado en las citas más importantes de la familia.

Los reyes Carlos Gustavo y Silvia, quien el próximo 23 de diciembre cumplirá 80 años, están encantados con el regreso de la hija pródiga. Y más que este año el monarca ha celebrado su Jubileo de Oro por sus 50 años en el trono y estará feliz de tener cerca a todos los suyos.