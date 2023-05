Victoria, Kate y Máxima... El color rosa conquista los armarios 'royal'

El rosa se ha convertido en el nuevo color 'royal' por excelencia. No lo decimos nosotros, sino ellas. Reinas y princesas han caído rendidas ante el tono más romántico y sus agendas se han dulcificado hasta el punto del algodón de azúcar. Ya no vale una prenda o un detalle, no. Ahora el mandamiento de estilo es apostarlo todo al rosa. El Total Pink está arrasando esta primavera. Victoria de Suecia, Kate Middleton, Máxima de Holanda han sido las últimas en sumarse a la corriente. Pero no hay dama de la realeza que no haya sucumbido a sus encantos, incluyendo nuestra Reina Letizia.

Lo que es más difícil es que, en cuestión de unas pocas horas, las 'royals' parece que se hayan puesto de acuerdo para salir todas con atuendos en rosa. La primera fue Kate Middleton, que ayer visitó el Museo Foundling en Londres. La princesa de Gales (41) escogió un estilizado traje de chaqueta y pantalón rosa, con blusa a pico en el mismo tono, de Alexander McQueen. Los complementos, eso sí, iban en blanco: unos salones de tacón y un original cinturón con hebilla de perlas. Hace solo unos días, Kate también elegía el rosa para disfrutar de un picnic entre niños, en esa ocasión con un vestido midi.

Poco después, la reina Máxima de Holanda (52) aparecía también en Total Pink, pero con una reinterpretación del traje de chaqueta, compuesto por un blusón con pantalón de la firma Natan, una de sus favoritas. Al igual que el de Kate, este formaba parte de su fondo de armario.

Y por último llegamos Victoria de Suecia (45), quien esta mañana ha asistido con su marido, Daniel Westling, a una reunión en la Cámara de Comercio de Gotemburgo. La heredera escandinava se ha presentado a la cita con un traje de corte ejecutivo en rosa palo, incluyendo una camisa de raso con el cuello por encima de la solapa de la chaqueta, estilo años setenta. No es el primero que lleva del mismo estilo, ya que en sus perchas cuelgan varios trajes en la gama del rosa.

Puestos a recordar, no tenemos que irnos muy lejos para comprobar cómo el rosa ha invadido los vestidores reales en una ola de romanticismo sin igual, yendo del rosa palo al cuarzo y al más intenso fucsia. Ayer mismo, en la Confirmación de la Infanta Sofía, desde Letizia a sus dos hijas e incluso su madre, Paloma Rocasolano, y su suegra, la Reina Sofía, lucían atuendos en rosa. Más abajo, todas las pruebas de la nueva moda que conquista a la realeza mundial. ¡Esto es 'la vie en rose'!