Telma Ortiz, hermana de la Reina Letizia y conocida por su discreción en lo que se refiere a su vida privada, acaba de celebrar su 50 aniversario. La fiesta de cumpleaños tuvo lugar en su hogar, en compañía de su madre, Paloma Rocasolano, y la pareja de esta, Marcus Brandler. A la cita también acudieron un selecto grupo de amigos que cantaron a Telma el 'Cumpleaños feliz'.

Máxima discreción para celebrar el aniversario

A pesar de la presencia de numerosos medios que se congregaron en la zona para capturar imágenes del momento, los invitados hicieron todo lo posible por evitarlo. De hecho, no se sabe si la Reina Letizia fue o no a casa de su hermana Telma. Ante este tipo de situaciones, la Familia Real y su círculo más cercano siempre se han esforzado por mantener un perfil bajo para no dar pistas sobre dónde se encuentran. Un ejemplo de ello fue la estrategia de Paloma Rocasolano, quien envió a Marcus Brandler para que buscara el vehículo y lo llevara dentro de la urbanización. De ese modo, podrían salir a la calle con las ventanillas del coche cerradas y sin necesidad de dar ningún tipo de explicaciones sobre lo que hicieron.

La madre de Telma llegó alrededor de las 13:00 horas acompañada de Marcus Brandler, quien tampoco quiso perderse el cumpleaños de Telma. Robert Gavin Bonnar, pareja de Telma Ortiz, salió de casa para recibir a los invitados que iban llegando. Les ayudó dándoles indicaciones sobre dónde debían aparcar. Una vez dejaban el coche, a todos ellos se les veía muy relajados caminando hasta llegar a casa de la hermana de la Reina Letizia.

Los invitados llegaron a casa de Telma Ortiz con muchos regalos

La gran mayoría apareció portando bolsas de regalos. Entre las personas que asistieron, una chica llevaba una fotografía enmarcada de Marilyn Monroe Otro invitada llevaba un regalo de la firma Furla, conocida por su colección de bolsos y complementos, lo que sin duda, añadió un toque de elegancia a la celebración.

Tras concluir la celebración del cumpleaños de Telma Ortiz, Marcus se dirigió hacia los medios de comunicación que aguardaban en las inmediaciones. Sin embargo, su respuesta fue escueta y directa, limitándose a expresar un "nada que decir" ante las preguntas formuladas. Se mantuvo agradecido pero evasivo, sin proporcionar detalles sobre la posible asistencia de la Reina Letizia a la celebración de su hermana. La ausencia de imágenes de la Reina llegando al evento, sugiere que probablemente no asistió a la celebración. Del mismo modo, no hubo indicios de la presencia del Rey Felipe VI ni de sus hijas, la infanta Sofía y la Princesa Leonor que, el próximo martes, realizará la jura de la Constitución y cumplirá 18 años.