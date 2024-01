Sarah Ferguson se abre en canal para hablar del agresivo cáncer que padece

Sarah Ferguson ha sido diagnosticada con un cáncer agresivo. Solo seis meses después de que fuera intervenida por un tumor de mama, le han extirpado un melanoma maligno, el más grave en los cánceres de piel. Tras un aluvión de muestras de cariño hacia ella, la duquesa de York ha roto su silencio para contar cómo se siente y confirmar que ha pasado por diferentes etapas: la primera de ellas de auténtico shock. Un escrito en el que recuerda la importancia de la detención temprana, la cual en su caso ha servido para ponerse manos a la obra e ingresar en una exclusiva clínica de Suiza para tratarse. Pero ¿en qué punto se encuentra ahora? A continuación te mostramos la misiva que ha publicado.

"Me he estado tomando un tiempo para mí misma, ya que me diagnosticaron melanoma maligno, una forma de cáncer de piel. Mi segundo diagnóstico después de que me diagnosticaran cáncer de mama este verano y me sometieran a una mastectomía y una cirugía reconstructiva. Gracias a la gran vigilancia de mi dermatólogo que el melanoma fue detectado. Naturalmente, otro diagnóstico de cáncer ha sido un shock, pero estoy de buen humor y agradecida por los mensajes de amor y apoyo que he recibido.

Creo que mi experiencia subraya la importancia de comprobar el tamaño, la forma, el color, la textura y la aparición de nuevos lunares que pueden ser un signo de melanoma. Estoy súper agradecida a los médicos que me han tratado y a la Clínica MAYRLIFE por cuidarme tan bien durante las últimas semanas, dándome mi tiempo para recuperarme. Ahora estoy descansando con mi familia en casa".

La duquesa ha optado por contar su experiencia y lanzar un mensaje de optimismo. Sabe que su situación puede servir de ejemplo a otra mucha gente y es que en su caso ha sido primordial detectar el problema de salud antes de que fuera tarde. Una difícil situación sobre la que se ha confesado cuando ella consideraba que era el momento, siendo un día después de que saltara el escándalo cuando ha dado un paso al frente. No quiere restarle importancia a lo que le sucede, al igual que tampoco quiere dejar de lado las revisiones de salud a las que todo el mundo debería someterse.

¿Qué es un melanoma, el cáncer que sufre Sarah Ferguson?

Según cuentan los expertos este cáncer se forma en las células que producen melanina, los melanocitos, que son los que dan el pigmento que da color a la piel. Recomiendan que se minimice la exposición a la radiación ultravioleta y explican que el riesgo de padecerla suele darse en mujeres menores de 40 años. No es el caso de Sarah Ferguson, quien tiene 64 años. Cabe señalar que los primeros síntomas son cambios en lunares que ya existían o nuevas formaciones, a los cuales hay que estar muy atentos y seguir de cerca con tu médico.

Fue el pasado verano cuando Sarah Ferguson reveló qué mazazo había supuesto para ella que le diagnosticaran un cáncer de mama. Entonces lo tildó de "aterrador". "Empiezas a pensar en tu propia muerte. Es una llamada de atención y tienes que empezar a pensar: ¿Cómo voy a lidiar con esto?", espetó. Cree que el hecho de haber pasado por quirófano "no es una cuestión de valentía, no es coraje", aunque eso no quita que sea imprescindible armarse de valor en un momento así.