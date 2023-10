Ruptura total en la Familia Real: la Princesa Leonor jura la Constitución sin la presencia del Rey Juan Carlos y la Reina Sofía

"Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y mantener la fidelidad al Rey". Estas fueron las palabras del entonces Príncipe Felipe cuando juró la Constitución el 30 de enero de 1986, el mismo día que cumplió su mayoría de edad. Leonor utilizará la misma fórmula. Este 31 de octubre de 2023 es un día para la historia. La Princesa Leonor, la próxima Jefa del Estado, cumple la mayoría de edad y jura la Constitución ante las Cortes Generales. Al cumplir 18 años se convierte de facto en la próxima reina de España, puesto que si sucediera cualquier circunstancia sería ya ella, y no Letizia, quien asumiera el trono. Al cumplir los 18 deja a su madre sin la opción de ser reina regente.

Este 31 de octubre es el día más importante de la vida de la princesa. Al menos de estos 18 años (ya llegarán otros, como el día de su coronación, su boda, el nacimiento de sus herederos…). Y en este acto oficial, en ese momento en el que jure la Constitución Española, no estará su familia al completo. Faltarán sus abuelos, figura fundamental en cualquier familia y especialmente para los más jóvenes. Y no estarán porque no les dejan estar. Ni a los Borbón y Grecia ni a los Ortiz Rocasolano. Ni sus tías ni sus primos.

Se ha prohibido la presencia del Rey Juan Carlos en la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor

Y todo esto porque se ha prohibido la presencia del Rey Juan Carlos, porque alguien no quiere que esté el emérito y porque otro alguien lo ha permitido. Incomprensible. No olvidemos que es el anterior Jefe del Estado y que, por tanto, debería estar presente en el acto en el que la próxima Jefa del Estado jura la Constitución. Al igual que los expresidentes del Gobierno acuden a presenciar la toma de posesión del nuevo jefe del Ejecutivo. No tiene sentido que la persona que ha reinado en España durante 39 años no esté presente en este acto tan importante para la Corona y para nuestra historia. Recordemos que Juan Carlos I no tiene ninguna causa pendiente en nuestro país.

¿Y la Reina Sofía? ¿Qué ha hecho para que se le prohíba acompañar a su nieta en un día tan especial? ¿Y Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz? Nada, pero para no hacer tan destacable la prohibición al Rey Juan Carlos, han decidido que lo mejor es negar al resto de abuelos la posibilidad de vivir con su nieta tan importante momento.

La Princesa Leonor no tendrá a su familia en un día tan importante y especial

Cuando el Rey Felipe juró la Constitución el 30 de enero de 1986, también el mismo día en que cumplió la mayoría de edad, estuvo arropado por toda su familia. En la tribuna principal de las Cortes Generales estaban sus padres, sus hermanas y, junto a ellas, su abuelo paterno, Don Juan de Borbón, conde de Barcelona, quien, a pesar de no haber reinado, fue ubicado en un lugar de honor. También estuvieron en los palcos de invitados todos los tíos del entonces Príncipe Felipe: el Rey Constantino, Irene de Grecia, las infantas Pilar y Margarita junto a sus esposos; así como Alfonso de Borbón, duque de Cádiz; los duques de Calabria, el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma y su esposa la princesa francesa Ana de Orleans. Incluso entre el público se encontraban Simoneta Gómez-Acebo de Borbón, prima de don Felipe, y Alfonso de Hohenlohe. La Princesa Leonor no tendrá a su familia en un día tan importante y especial.

El juramento de la Constitución de Leonor deja evidencia de la ruptura que existe entre la Familia Real. Alessandro Lequio, quien no deja de ser pariente del Rey, ha dicho que esta situación es por una decisión personal de Felipe VI. En SEMANA desconocemos si es así, pero nos preguntamos por qué entonces no se hizo lo mismo en su comunión o por qué sí le han invitado a la comida familiar que posteriormente se realiza en el Palacio de El Pardo. Y así reza en la invitación que han cursado a los invitados a esta fiesta privada: “Con posterioridad a la sesión solemne en el hemiciclo y al acto que habrá en el Palacio Real de Madrid, tendrá lugar la cita familiar en el Palacio de El Pardo. Además de los Reyes, la Princesa y la Infanta Sofía, estarán en este encuentro privado los Reyes Juan Carlos y Sofía, las Infantas Elena y Cristina y sus hijos y la familia de la Reina Letizia”.

Pero esa es otra, la cita familiar… Ni ahí estará toda la familia. Victoria Federica ha preferido ir a Perú con sus amigos para ver torear a Roca Rey. La joven adora a su abuelo y no ve con buenos ojos el feo que le han hecho. Ella, rebelde por naturaleza, decide mostrar su malestar con esta situación haciendo este desaire a su prima, aunque no tenga culpa alguna. Es su manera de protestar. No obstante, a SEMANA le indican que no descartemos que finalmente esté presente porque su madre le ha hecho ver que tiene que estar en El Pardo. También son duda sus primos Juan y Pablo Urdangarin por motivos profesionales.

Sea como fuera, la ruptura de la familia es evidente y no se han molestado en demostrar lo contrario ni en una fecha tan señalada.

