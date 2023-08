La Casa Real de Dinamarca ha amanecido este 28 de agosto con una foto en sus cuentas oficiales de redes sociales: Nicolás, el mayor de los cuatro hijos del príncipe Joaquín, hijo a su vez de la reina Margarita, cumple 24 años y por eso han querido felicitarle de manera pública. Eso sí, con un matiz. Esta es la primera vez que en el mensaje que lo acompaña se refieren a él como "conde de Monpezat" y no como príncipe. Recordemos la dura decisión de la soberana al quitarle este título a Nicolás y sus tres hermanos, 'rebajándoles' a "condes", el tratamiento que también llevó en su día su fallecido esposo, Henrik.

El hecho es que Nicolás aparece en la imagen con una sonrisa que conquista corazones, como el nieto más atractivo de la reina Margarita, porque no en vano trabaja como modelo. Frente a él hay unas cuantas copas vacías para brindar. Aunque, eso sí, no lo hace junto a ningún miembro de su familia. No por nada, sino porque el joven se ha mudado a vivir a Sídney y actualmente está estudiando en la Universidad de Tecnología.

En esta nueva etapa de su vida el conde Nicolás parece relajado. Y aunque no haya contado con los abrazos y besos de los suyos (en principio), sí que ha vivido un cumpleaños muy feliz rodeado de sus mejores amigos. Con muchos de ellos ha organizado una escapada a Byron Bay, la localidad de Nueva Gales del Sur, famosa por sus olas y el surf. Y así, entre refrescantes baños, divertidos juegos y charlas entre amigos ha disfrutado de este cumpleaños.

El propio Nicolás ha compartido en sus redes sociales cómo lo está pasando. En el grupo destaca su novia, Benedikte Thoustrup, con la que ya convivía en un apartamento de Copenhague y que también ha ido siguiendo sus pasos hasta Australia.

Aparte le acompañan otros amigos y amigas muy cercanos. Tanto que le han preparado alguna que otra bonita sorpresa, como una 'tarta' de aniversario compuesta de 'muffins' con velas y sus correspondientes regalitos, entre los que ha presumido de una nueva camiseta.

El expríncipe Nicolás ha sido el único nieto de la reina Margarita que se ha manifestado públicamente "dolido" por la decisión de su abuela. Dicho esto, la soberana ha pedido excusas por el dolor que ha causado en la familia, pero sin dar marcha atrás. Desde entonces han aparecido todos juntos en algunos eventos oficiales y han seguido adelante.

Nicolás, fruto del primer matrimonio del príncipe Joaquín con Alexandra Manley, se está abriendo camino como modelo, rompiendo uno de los tabúes de la realeza de dedicarse a asuntos relacionados con el mundo del 'espectáculo'. Desfila en pasarelas para las mejores firmas y ocupa las portadas de las revistas de moda. Su elegante porte y su indudable belleza son un imán para todas ellas. Y en parte por este motivo su abuela le quitó el tratamiento de príncipe, pues así podía hacer negocios con su nombre, pero sin mezclarlos con la realeza. No es príncipe, pero se mantiene como séptimo en la línea de sucesión al trono danés.

Estos sencillos festejos de Nicolás entre amigos nada tienen que ver con la fiesta que organizó la reina Margarita en su honor cuando alcanzó la mayoría de edad, que se celebró a bordo del yate real Dannebrog y para la que lució un elegante esmoquin.

1 de 7 Nicolás de Dinamarca se ha ido a celebrar su 24 cumpleaños a Byron Bay (Australia) 2 de 7 Sus amigos le han preparado una simpática 'tarta' de magdalenas con velas 3 de 7 Sin su familia cerca, pero muy bien rodeado 4 de 7 Su novia, Benedikte Thoustrup (en el centro), no ha faltado en este aniversario 5 de 7 Unos días relajados frente al mar disfrutando de sus puestas de sol 6 de 7 Nicolás de Dinamarca, un expríncipe que trabaja como modelo 7 de 7 El conde Nicolás se ha mudado este agosto a Sídney para estudiar en la universidad