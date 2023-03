Lalla Meryem, la 'reina' de Marruecos que rompe moldes, sí recibe a Máxima de Holanda

Marruecos no tiene reina consorte en la actualidad. Desde que en 2018 la bella pelirroja Lalla Salma se desvaneciera en el aire una vez finalizado su divorcio de Mohamed VI, el monarca no ha rehecho su vida sentimental, que se sepa, al menos de manera oficial. Pero en cambio tiene una 'sustituta' ideal y esa es su hermana mayor: Lalla Meryem. Esta ha roto todos los moldes antes prescritos para una mujer de la Familia Real alauita (donde antes permanecían en un plano oculto y el pueblo casi ni las conocía) y ejerce un papel público bastante importante. Precisamente ella ha sido la encargada de recibir a Máxima de Holanda durante la visita de trabajo que está realizando como Embajadora Especial de la ONU para las Finanzas Inclusivas y el Desarrollo. Nos había llamado la atención que no lo hiciera el rey Mohamed (al borde de un conflicto diplomático), pero parece que se encuentra de vacaciones fuera de su país y por eso se lo ha dejado encargado a su hermana.

¿Pero quién es Lalla Meryem? Su figura no nos es desconocida dados los lazos históricos cercanos con Marruecos, pero es cierto que durante años se nos ha escapado del radar. Tras la separación del soberano y la marcha de Lalla Salma de la vida pública, ella ha vuelto con más fuerza a la palestra y a retomar otras funciones. En esta tarea también se ha sumado su otra hermana, Lalla Hasna. El hecho es que Meryem es la 'primera dama' oficiosa y un enorme apoyo para Mohamed VI.

Así lo ha vuelto a demostrar en su encuentro con la reina Máxima de Holanda, a la que citó en su residencia de Rabat. Lalla Meryem la saludó de manera muy cariñosa, con dos besos, y hablándole en español. Tanto ella como sus hermanos se han criado con niñeras españolas y hablan nuestro idioma a la perfección. La princesa marroquí vestía un bonito traje de chaqueta y pantalón rosa; la reina de los Países Bajos eligió el mismo tipo de atuendo, pero en color ciruela.

Lalla Meryem tiene 60 años y es la mayor de los hijos del difunto rey Hassan y su segunda esposa, Lalla Latifa. Se casó en 1984 con Fuad Filali, hijo del ex primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores Abdellatif Filali. La pareja tuvo dos hijos, Lalla Soukaïna (36 años) y Moulay Idris (34 años). La hermana del monarca empezó a acaparar los focos gracias a su belleza y estilo, ya que representaba a la 'nueva mujer' marroquí, moderna, preparada y desenvuelta. Ya su padre confió lo suficiente en ella como para nombrarla Presidenta de la Obra Social de las Fuerzas Armadas Reales, entre otras cosas. Los cometidos oficiales de Lalla Meryem se centran fundamentalmente en los ámbitos sociales y culturales, con especial hincapié en la defensa de los derechos de la mujer y la infancia. Desde 2001 es Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO.

En 1999, cuando su hermano ya había subido al trono a la muerte de su padre, Lalla Meryem provocó todo un torbellino al anunciar su decisión de divorciarse de su esposo, algo inédito hasta la fecha en su país para un miembro de la realeza. En 2013 volvería a contraer matrimonio con Mohammed El Mehdi Regragui y sorprendería al mundo volviendo a ser madre a los 53 años, en este caso de los gemelos Hassan y Aya, que ahora tienen siete años. Sin embargo, este matrimonio tampoco ha salido bien y la pareja se separó en 2019.

Ahora la princesa alauita ha reaparecido ante nuestros ojos abriendo las puertas de su palacio a la soberana holandesa. Ambas han compartido una agradable charla, tomando té y unos típicos dulces marroquíes y debatiendo sobre los asuntos que han llevado a la argentina hasta el país norteafricano. Lalla Meryem vuelve a recordarnos su historia de superación en un mundo eminentemente masculino.