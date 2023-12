Iñaki Urdangarin da un paso muy importante en su relación con Ainhoa Armentia

Mientras la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin estarían preparando un comunicado en el que harían oficial su divorcio, el ex duque de Palma ya habría dado un paso muy importante en su relación con su actual pareja, Aihnoa Armentia. Según ha adelantado, en exclusiva, este martes Leticia Requena en 'TardeAr', Iñaki Urdangarin ha dejado la casa de su madre, donde vivía en Vitoria, y ya vive con su Aihnoa en su casa familiar, junto a los dos hijos de su pareja.

Dos años después de su ruptura, Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón están muy cerca de hacer oficial su acuerdo de divorcio. Así lo adelantaba, el pasado mes de octubre, la infanta Elena quien tuvo un pequeño 'lapsus' en la presentación de la película ‘Mi otro Jon’, donde reveló a una de las personas asistentes cuál es la situación sentimental de su hermana. La Infanta Elena confesaba que la hermana menor del Rey y su todavía cuñado, Iñaki Urdangarin, firmarían el divorcio “en cuestión de semanas”.

Por ello, todos esperaban que antes de que acabe el año, la hermana del Rey Felipe VI y el padre de sus cuatro hijos podrían cerrar, por fin, ese largo y polémico capítulo de sus vidas. Y comenzar una nueva etapa... Algo que sí habría hecho ya Iñaki Urdagarin, a pesar de que todavía no se ha hecho oficial ese acuerdo de divorcio anunciado.

El gran paso de Iñaki Urdangarin antes de hacer oficial su divorcio de la Infanta Cristina

Según ha adelantado, este martes, en exclusiva Leticia Requena en 'TardeAr', el ex duque de Palma ha dado un paso muy importante en su relación con Aihnoa Armentia. Iñaki Urdangarin ha hecho las maletas y ha dejado la casa de su madre, Claire Liebaert, que ha sido su hogar desde su salida de prisión, para irse a vivir con su actual pareja. "Podemos confirmar que Iñaki Urdangarin está viviendo actualmente en el piso familiar de Ainhoa. Se ha ido a vivir a la casa en la que Ainhoa vive con sus hijos", ha confirmado la periodista.

"La pareja ha alquilado una casa a las afueras de Vitoria ¿Por qué no se han ido a esa casa? No porque Iñaki no haya firmado ese divorcio con la Infanta Cristina. No se han ido todavía porque lo están reformando", añadía la colaboradora del espacio de Telecinco. También ha explicado que es el ex jugador de balonmano quien está pendiente de las obras de la reforma "de dos cuartos de baño y una cocina, que ronda los 6000 euros". Y que, cuando finalicen la reforma, la pareja se mudará al que será su nuevo hogar. Una casa que, de momento, han alquilado, pero que no descartan comprar en un futuro.

Dos años de relación y un acuerdo de divorcio todavía sin firmar

Han pasado dos años desde que se hicieron públicas las fotografías que "destapaban" la relación del exduque de Palma en compañía de Aihnoa dando un paseo por la playa de Biarritz. Una relación que desembocaba en el fin del matrimonio de Iñaki Urdagarin y la Infanta Cristina. Desde entonces, la hermana menor del Rey Felipe VI y su todavía marido han estado ultimando los detalles de su acuerdo de divorcio, mientras el ex duque de Palma ha ido consolidando su relación con su actual pareja.

Ajenos a toda polémica, Iñaki y Aihnoa han ido afianzando su historia de amor. A pesar de que, al parecer, ni la familia de él ni sus hijos ven con buenos ojos esta relación. Según añadía, Marisa Martín Blazquez este martes en 'TardeAr', "la madre de Iñaki no tiene intención de conocer a Ainhoa. Para ella su nuera sigue siendo la infanta Cristina".

Tampoco los cuatro hijos de la Infanta Cristina e Iñaki Urdagarin mantendrían una estrecha relación con la actual pareja de su padre. De hecho, según informa Vanitatis, los cuatro hermanos han pasado Nochebuena y Navidad junto a su madre, y viajarán en Nochevieja a Vitoria para cenar con su padre y su abuela, con una única condición: que no esté Ainhoa Armentia.