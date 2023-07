Rania de Jordania es una madre orgullosa de sus cuatro hijos, pero no puede negar que se le cae la baba con su benjamín. El príncipe Hashem ha cumplido 18 años y ha dado un estirón que no ha pasado inadvertido ante su pueblo y el resto del mundo. Y en particular de las/los más jóvenes. No hay duda de que el joven tiene hechuras y carisma para destacar. ¡Y vaya si lo hace! Su madre es la primera en presumir de él, tanto que acaba de compartir unas fotos de su 'niño' en las que deja patente su amor por él.

En su cuenta de Instagram la reina ha subido tres fotografías en las que se ve a Hashem vestido con un atuendo de motero: camiseta, gorra vuelta para atrás, el mono por la cintura, las botas y el casco reposando a un lado. Rania las acompaña con este mensaje: "Siempre seguro. Que Dios te proteja", dice.

Ni qué decir tiene que los comentarios a las instantáneas no se han hecho esperar y muchos de ellos, con mucho respeto, inciden en el hecho de que Rania de Jordania ha cumplido los deseos más secretos de las fans adolescentes (y no tanto) del príncipe mostrándole de una forma tan atractiva. Algunos le llaman el Príncipe Encantador y hasta lo comparan con un personaje de Disney.

Este es, sin duda, el año de Hashem, un príncipe que hace suspirar y que desata pasiones en cada aparición pública. Afortunadamente, estas son cada vez más frecuentes. Su pelo largo y revuelto, sus ojos claros y su encantadora sonrisa hacen el resto. Además, en 2023 se ha producido su despegue absoluto. Ha sido cumplir la mayoría de edad y verse catapultado a otros niveles mediáticos con un protagonismo hasta ahora inédito.

Tras celebrar su ceremonia de graduación, acompañado por su familia, poco después el príncipe Hashem ejercía de galante acompañante de su cuñada, la princesa Rajwa, en la boda con su hermano mayor, el príncipe Hussein, que tuvo lugar en Amán el pasado 1 de junio. El heredero, destinado a ser el futuro rey de los hachemitas, adora a su hermano menor y quiso tener este bonito gesto de complicidad con él permitiendo que acompañara a su futura esposa hasta el altar. Y todos sus admiradores se lo agradecieron doblemente, pues su estampa de caballero no ha hecho sino alimentar todavía más las fantasías con Hashem.