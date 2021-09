Alberto de Mónaco ha hablado desde el Principado sobre el momento en el que tiene previsto volver su esposa, Charlène de Mónaco.

Charlène de Mónaco desde hace meses acapara titulares por su ausencia en el Principado. Desde hace más de 120 días permanece en Sudáfrica, pero ella y su entorno aseguran que todo se debe a varios problemas de salud. Sus últimas imágenes demostraban que no se encontraba en un buen momento, parecía ojerosa y fueron muchos los que entonces dieron por cierto que estaba en un mal momento. Tanto es así que incluso el Príncipe Alberto de Mónaco viajó junto a sus hijos para visitarla y apoyarla, siendo esta semana cuando de nuevo ha vuelto al centro de la polémica. El motivo no es otro que las duras declaraciones de Nicole Coste, la madre del hijo ilegítimo de Alberto y quien acusa a Charlène de ubicar a su hijo en el Palacio en el área de empleados cuando su padre no estaba presente. Días después, Alberto de Mónaco ha desviado de nuevo la atención para explicar cuándo volverá su esposa con su familia y es que su retorno está más cerca de lo que algunos imaginaban.

«Charlène de Mónaco está impaciente por volver a casa y espera poder volver a reunirse con su familia, esta vez en Mónaco, antes de lo esperado», ha dicho el Príncipe Alberto. Él mantiene que ella ya está lista para volver a casa, aunque es consciente que su fecha de vuelta dependerá de «lo que digan sus médicos». Si todo va bien y los avances siguen siendo tan positivos, en menos de 4 semanas podría hacer las maletas de vuelta. «Sé que dijo posiblemente ‘finales de octubre’, pero eso sucedió antes de esta última ronda de visitas médicas. Estoy bastante seguro de que podemos acortar un poco ese período de tiempo», ha comentado Alberto de Mónaco. Desde la última operación la Princesa Charlène ha experimentado una mejoría notable y eso se ha reflejado en su humor, una noticia muy positiva dados los difíciles tiempos a los que ha hecho frente.

Los últimos meses han sido muy complicados para ellos, ya que pasaron varios meses sin poder verse ni tocarse. Si bien publicaron imágenes en familia este verano, hay quien opinaba que eran forzadas y que su único objetivo era derribar los rumores de separación. Con muchas dudas sobre la mesa, puede que el retorno de Charlène sirva para despejar dudas sobre qué sucede en el matrimonio. La última publicación de la Princesa está dedicada a su marido y, de hecho, le ha dedicado bonitas palabras a él, a pesar de la distancia que les separa. ¿Será esto suficiente para que los monegascos crean que su historia funciona? Solo el tiempo lo dirá.