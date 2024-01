Victoria Federica se codea con Jennifer López y Zendaya en la Semana de la moda de París

Victoria Federica es una 'influencer' en mayúsculas. No en vano, solo en su Instagram suma algo más de 267 mil seguidores, una cifra nada despreciable que la sitúa en lo más alto. Su gran transformación física en los últimos tres años, sin duda, le ha ayudado para encauzar su camino laboral. Se ha convertido en un auténtico reclamo de las marcas y su rostro ya es cada vez más habitual en las grandes citas fashionistas. La prima de la Princesa Leonor ha sido una de las flamantes invitadas de la Semana de la moda de París, el encuentro por antonomasia de los grandes diseñadores, donde presentan lo que se llevará la próxima temporada. No ha acudido sola, sino en compañía de su inseparable padre, Jaime de Marichalar. Ambos comparten su pasión por la moda y su relación no puede ser más estrecha. En la capital francesa ha coincidido con dos grandes de Hollywood, Jennifer López y Zendaya.

Victoria Federica, como una auténtica 'paparrazzi', le saca una foto a Jennifer López sin que ella se de cuenta

La hija de la Infanta Elena no se ha querido perder el pistoletazo de salida de la 'Fashion Week' parisina. Hasta la capital gala se ha trasladado para presenciar el desfile de la firma italiana Schiaparrelli. Junto a Jaime de Marichalar, padre e hija han disfrutado de una jornada de lo más exclusiva, donde se han codeado con otros invitados ilustres de la talla de Jennifer López. Como una auténtica fan, Victoria Federica no ha dudado en compartir en sus redes sociales una imagen de la actriz hollywoodiense mientras esta presenciaba el desfile. No sabemos si las dos mujeres han podido conocerse personalmente. Por lo que dejan entrever las imágenes que ha difundido la joven, ella estaba encantada con la grata coincidencia aunque estuvieran separadas por la pasarela.

La también cantante no ha sido la única que se ha dejado ver en el desfile. Zendaya ha sido otra de las invitadas más esperadas a la cita. Una asistencia de la que Victoria Federica también ha querido dejar constancia en su Instagram. A lo 'paparazzi', la hermana de Froilán le ha sacado una fotografía desde lejos a la actriz de 27 años mientras esta miraba atónita las propuestas de Schiaparrelli. La 'influencer' estaba pletórica. Prueba de ello, el 'selfie' que ha compartido posteriormente, donde se la ve de lo más sonriente a su salida del desfile.

La gran evolución de la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar como 'influencer' de moda

Con su asistencia a la Semana de la moda de París, Victoria Federica demuestra que, poco a poco, ha logrado hacerse un nombre como influencer'. En apenas tres años, el salto cualitativo que ha dado la sobrina de Felipe VI en esta profesión es meteórico. Nada tiene que ver la joven de 20 años que trataba de hacerse un hueco tímido en la industria con la actual Victoria Federica de 23. Su evolución es más que evidente. Y a las imágenes que comparte en su Instagram nos remitimos. Desde esta plataforma privilegiada comparte su día a día que se sucede entre fiestas y eventos exclusivos, desfiles de moda, viajes de ensueño... Cada imagen que ella misma comparte es una puerta abierta a su vida y, valga recalcar, a cómo ha cambiado físicamente en los últimos años.