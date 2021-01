Este sábado, Menchu Álvarez del Valle cumple 93 años. Mucho se ha hablado a lo largo de estos años sobre la abuela de Letizia. ¿Qué es verdad y qué es mentira?

Este sábado 16 de enero, María del Carmen, más conocida como Menchu, Álvarez del Valle cumple 93 años. Nació en Santander en el año 1928, pero vive en Oviedo desde su juventud, y fue una gran periodista radiofónica española. Pero si hay algo por lo que se le ha conocido ha sido por ser la abuela paterna de la Reina Letizia. Desde que se conociera el romance de la Reina con el Rey Felipe VI, por aquel entonces Príncipe de Asturias, mucho se ha hablado también de la madre de Letizia. Pero, ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira en todo lo que se ha contado sobre la abuela de la futura heredera a la Corona?

Menchu desveló que el inicio del romance de Letizia y Felipe no fueron fáciles para la familia

Desde que Letizia se convirtiera en personaje público, hemos visto en multitud de ocasiones como abuela y nieta tienen una excelente relación. Letizia ha demostrado el cariño que tiene por su abuela paterna siempre que ha podido y nunca se ha escondido de sus orígenes. Muy orgullosa, ha acudido a algún acto público acompañada por su abuela, que ya ha cumplido 93 años. Menchu, que conoce muy bien el oficio de la prensa, ha sabido quedarse en un segundo plano y ser muy discreta referente a la relación de su nieta con el que por aquel entonces era el Príncipe.

A pesar de que Menchu siempre mostró su felicidad por Letizia y porque volviera a enamorarse, después de su anterior fracaso en el matrimonio, no fue un camino fácil. Y es que entrar en el núcleo de la Familia Real española y estar en el ojo del huracán no algo fácil de digerir. La propia Menchu lo desveló en marzo del año 2018 durante unas jornadas en la Casa de la Cultura de Ribadesella. La abuela de Letizia reveló que al principio no fue fácil para ella ni para su familia. «Amo la libertad y la intimidad y aquello fue una avalancha de gente, de curiosidad, de fotógrafos. Además ocurrió en el último año de vida de mi marido… Y aquello parecía una romería. No fue fácil. Se llegó a decir que un helicóptero pasaba una vez al mes sobre mi casa para tirarme el dinero que mandaba mi nieta. Tuvimos que poner una valla porque se metían hasta la ventana de la cocina», contó por aquel entonces.

Nula relación con los miembros de la familia real: mentira

Como hemos dicho anteriormente, se ha hablado mucho sobre la poca o ninguna relación que tendría la familia de la Reina Letizia con la familia real. Algo que no es cierto, ya que sí que guardan una excelente relación, aunque hay que tener en cuenta que la agenda de unos y otros es muy diferente. Aún así tiene una relación cordial con Felipe e incluso con el Rey Don Juan Carlos, con quien ha hablado por teléfono en diferentes ocasiones.

Otra de las mentiras que se ha dicho sobre ella es que mantendría una mala relación con Paloma Rocasolano, la madre de Letizia y la que fuera pareja de su hijo. Algo también que es mentira. Menchu y Paloma mantienen una muy buena relación y también han mantenido conversaciones telefónicas.

Las verdades de la abuela de la Reina Letizia

Aunque es cierto que no todo lo que se ha dicho sobre Menchu es mentira. También hay mucha información sobre ella que ha visto a la luz durante todos estos años que es verdadera. ¿Un ejemplo? Por muy sorprendente que parezca, Menchu tiene una hija antimonárquica. Menchu tiene tres hijos: Jesús José Ortiz Álvarez, padre de la Reina Letizia; Cristina Ortiz, quien falleció en el año 2001 a causa de un cáncer, y María del Henar Ortiz Álvarez. Es precisamente esta última la que ha expresado abiertamente en alguna que otra ocasión que no está de acuerdo con la institución de la Corona.

Otra de las verdades que se han contado sobre la abuela de la Reina es que ha tenido problemas judiciales. Esto ocurrió en septiembre del 2015 cuando tuvo que sentarse en los tribunales después de que se le acusara por alzamiento de bienes. Además de Menchu, también se vieron implicados el padre de Letizia y su tía Henar. Meses después de sentarse en los tribunales, el Juzgado número dos de lo Penal de Oviedo dio la razón a los acusados, alegando que el dinero que no se dio a la acreedora fue empleado en el pago de otras deudas realmente existentes. «El pago en parte de las deudas, otorgando preferencia a unos sobre otros, impide apreciar el ánimo defraudatorio general, que es el que da vida al tipo penal estudiado», señalaba la sentencia.