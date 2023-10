Vídeo: SEMANA

Un total de 2.500 invitados -entre representantes políticos, empresarios, miembros de la sociedad civil y la cultura- han pasado por el tradicional besamanos celebrado en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional. Por primera vez, la Princesa de Asturias ha estado presente en el mismo, vestida con el uniforme militar de gala. Entre las anécdotas, un tierno gesto por parte de los Reyes Felipe y Letizia a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón​ -uno de los padres de la Constitución- y una sorpresa para la heredera al trono.

El jurista Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón​ caminaba con paso lento con su bastón y los monarcas han avanzado para recibirle.Un tierno momento en el que se observa cómo Felipe VI levanta su mano diciéndole que no se preocupe. También ha aprovechado este instante para presentarle más a fondo a su hija. No ha sido la única anécdota destacada, Felipe VI ha aprovechado la recepción para dar el pésame a la Embajadora de Israel en España por el atentado de Hamás. La Princesa Leonor se ha mostrado ilusionada al ver de cerca algunas caras conocidas. Concretamente no ha podido evitar la sonrisa al saludar al director de la Academia Militar de Zaragoza, distintos mandos y algunas compañeras. Una auténtica sorpresa a tenor por su rostro que, incluso, ha querido compartir con su madre de forma inmediata.

La Princesa Leonor: la gran protagonista de la Fiesta Nacional

La Princesa Leonor ha sido la protagonista absoluta de la jornada. Su presencia en el palco de autoridades ha despertado una gran expectación durante el desfile que se ha producido tan solo cinco días después de su Jura de Bandera en Zaragoza. Además, se trata de su regreso a la Fiesta Nacional tras dos años de ausencia debido a su Bachillerato Internacional en Gales. Esta edición, la Infanta Sofía ha causado baja por encontrarse estudiando en el Internado UWC Atlantic College de Gales.