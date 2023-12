El Rey Juan Carlos recibe “presiones” para que se pronuncie sobre Ángel Cristo Jr. y Bárbara Rey

La vida de Bárbara Rey ha dado un giro de 180 grados convirtiéndose en el centro de todas las polémicas después de que su hijo, Ángel Cristo Jr., hiciera unas impactantes declaraciones. Este mismo viernes, el hijo de la vedette volvía a sentarse en un plató y contaba abiertamente cómo se encargó de hacer unas imágenes íntimas a su madre y al Rey Juan Carlos. Días después de que se iniciara la polémica, hemos podido conocer qué opina el Rey emérito.

Tal y como ha explicado Alejandro Entrambasaguas en 'Fiesta', el Rey Juan Carlos está al tanto de todo lo que se está hablando en las últimas semanas sobre él y Bárbara Rey, algo que no le está haciendo mucha gracia. "El escándalo ha surgido cuando el Rey está en España y esto es algo que le molesta profundamente. Tanto él como su entorno creen que los escándalos se hacen coincidir a propósito con sus visitas", explica el periodista. Además añade que se le ha informado en todo momento de las declaraciones que ha dado Ángel Cristo Jr. y se le estaría insistiendo al Rey emérito para que responda al hijo de la vedette.

"Al Rey le han estado presionando para que emita un comunicado con respecto a todo lo que hemos estado viendo, pero el Rey no quiere hacerlo porque considera que si lo hace se vería gravemente perjudicada su imagen", asegura Entrambasaguas y recuerda que el padre del Rey Felipe VI hizo lo propio de manera reciente tras ganar la batalla judicial a Corinna Larsen y después de que saliera a la luz una información sobre una supuesta hija secreta. A la espera de saber qué hará el Rey Juan Carlos, lo cierto es que él ya tiene la vista puesta en su próxima vuelta a España. Tal y como se ha confirmado en el espacio de Telecinco, el emérito regresará a nuestro país el próximo 20 de diciembre con motivo del cumpleaños de la Infanta Elena. Eso sí, en cualquier caso, las Navidades no las pasará aquí.

El motivo por el que Ángel Cristo Jr. le hizo unas fotos íntimas al Rey Juan Carlos y a su madre

Ángel Cristo Jr. reconocía en público que con tan solo 12 años ayudó a Bárbara Rey a hacerle unas fotos al Rey Juan Carlos con tal de ayudarla a que volviera a recuperar su trabajo. "La relación no es bonita, ella te cuenta que no ha podido trabajar por culpa de estar con él. Cuando necesitaba ayuda no podía contar con él, te cuenta que él se ha portado muy mal y que ha empeñado joyas para pagar los colegios y que cuando le pedía dinero era a cambio de algo. No es propio de alguien así. Te va contando que no puede hacer nada para sacarnos adelante, que tiene una mano negra que no la deja trabajar", llegó a contar en 'De viernes'.

El hijo de Bárbara Rey admitía que aprendió a hacer fotos gracias a una cámara que le regaló un día Chelo García-Cortés. Fue él quien se prestó a ayudar a su madre a hacerle las fotos, pese a saber que era un material muy peligroso. Según cuenta, el plan de la vedette era grabar al ahora Rey emérito comiendo en el salón de su casa y manteniendo relaciones íntimas con ella en la cama. "La calidad era muy mala, pero sí se podía distinguir lo que pasaba en la cama", deja claro el invitado de 'De viernes'. Conforme pasan las horas, se están dando más datos sobre el asunto. En concreto, la periodista Mónika Vergara ha admitido que ella vio una de las copias de las imágenes pues su madre, Mayka Vergara, le hizo partícipe de ello al ser una de las que las poseía. La colaboradora de 'Fiesta' sabe donde están las citas, pero se muestra cauta a la hora de hablar de asunto. Además, recordaba que poco después del fallecimiento de su madre entraron a robar en su casa. "Nunca conté nada por guardar el respeto de Bárbara a mi madre. No voy a decir si la tengo o no, si se ha destruido o no. No es un asunto que me competa a mí, pero, que quede claro que, a día de hoy, no están en el famoso trastero del que se ha hablado", explicaba.