El motivo de salud por el que el Rey Juan Carlos fue a Vitoria tras visitar Sanxenxo

Hace apenas unas horas, el Rey Juan Carlos abandonaba Sanxenxo por sorpresa. Su amigo y anfitrión, Pedro Campos, le llevaba en su coche hasta el aeropuerto de Vigo para poner fin a su último viaje a España, aunque antes hizo una parada en Vitoria. Pero, ¿qué fue exactamente lo que llevó al padre de Felipe VI a la capital del País Vasco?

José Antonio Avilés ha sido el encargado de responder a esta pregunta en ‘Así es la vida’: “Se ha sometido a un proceso de un implante dental y tienen que pasar unos días hasta que se termina ese implante, hasta el siguiente paso”, ha explicado. Es ello por lo que, antes de comenzar las regatas, Juan Carlos I visitó Vitoria para reunirse con Eduardo Anitua, su odontólogo de confianza desde hace años. Él habría sido quien habría aprovechado la visita a España del Rey emérito para colocarle un implante, y los días posteriores en Sanxenxo para ver si el cuerpo de su paciente toleraba este cambio.

Sin embargo, el exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha podido saber que, aunque la marcha del Rey Juan Carlos estaba prevista para el domingo, 26 de noviembre por la tarde, las condiciones climáticas habrían provocado que se fuera a media mañana: “Su gente le dice que no va a haber viento y que la regata se suspende, dice ‘por qué voy a estar aquí, me voy a las once’ y decide poner rumbo a Vitoria”, relata. Allí fue donde volvió a ver a Eduardo Anitua, que ha seguido de cerca la evolución en lo que a su salud bucal se refiere.

El Rey Juan Carlos, sin planes navideños en España

Si algo parece tener claro el Rey emérito, es que no va a pasar la Navidad en compañía de sus seres queridos. José Antonio Avilés ha revelado que entre sus planes no está el de volver a España en un periodo breve de tiempo, mucho menos en época de Pascua. Aunque las visitas de Juan Carlos I al país que reinó han ido ‘in crescendo’, lo cierto es que aún no cuenta con el total beneplácito de la Familia Real. Un motivo de peso por el que probablemente el marido de doña Sofía prefiera permanecer en Abu Dabi hasta que las aguas vuelvan a su cauce de manera definitiva.

Apenas habían pasado tres semanas desde que el Rey Juan Carlos viajó a España por última vez. El suegro de la Reina Letizia se desplazó hasta el Palacio Real de El Pardo para asistir a la fiesta privada con motivo del 18 cumpleaños de la Princesa Leonor. Un evento dotado de un gran significado para todos los miembros de la familia pero que el Rey emérito tuvo que abandonar antes de tiempo para pernoctar en Londres, ya que no tenía permitido hacerlo en palacio. Tampoco pudo acudir a los actos oficiales por la Jura de la Constitución de su nieta, del mismo modo que no lo hizo su esposa.