La Princesa Leonor disfrutó el pasado fin de semana de su primera salida con 'amigos' tras su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza a mediados de agosto. Apenas siete días después de iniciar su formación castrense, la hija de Felipe VI y la Reina Letizia se dejó ver muy bien rodeada por sus compañeros. Acudió a El Tuno, uno de los más bares míticos de la zona universitaria de la capital aragonesa. Para la ocasión, se visitó de lo más informal para tratar de pasar inadvertida. Algo que, por razones obvias, no consiguió.

La Princesa Leonor, muy integrada en la vida militar, dentro y fuera de la Academia

La cuenta de Instagram @leonorysofiaaltezasreales ha sido la encargada de difundir la única imagen que ha trascendido de la heredera al trono durante su visita al citado local. En esta, se puede ver a la Princesa Leonor sentada en el centro de una larga mesa, al lado de dos compañeras de la Academia. La hija de los Reyes optó por un estilismo muy desenfadado formado por camiseta de color rosa y manga corta y pantalón negro. Acompañaba el look con unas gafas de sol negras.

No es la primera vez que Leonor que elige el binomio de moda para alguna de sus apariciones. En cuanto a su melena rubísima, decidió lucirla suelta, pero semirecogida con una pinza. Cabe recordar que, dentro de la Academia, a las mujeres no les está permitido llevar el pelo al aire, sino en un moño. Esto para que no les moleste durante las maniobras que realizan durante la instrucción.

Leonor fue la encargada de pedir en la barra la comida y bebida del resto de sus compañeros

Como es tradición, la Princesa Leonor y sus compañeros, eligieron El Tuno para reunirse en su primera salida de fin de semana. El bar se ha convertido en centro neurálgico de alumnos de la academia y universitarios varios por su ubicación privilegiada, localizado cerca de la plaza San Francisco de Zaragoza. En total, el grupo de la futura Reina estaba integrado por unas 25 personas, como ella, de la nueva promoción. Llegaron sobre las ocho de la tarde y se marcharon una hora después. Pidieron pizzas, bocadillos, huevos rotos y hamburguesas para comer y refrescos y agua para 'pasar' la copiosa merienda.

Fue Leonor la encargada de pedir en la barra las comandas de los cadetes hambrientos. Se gastaron 170 euros entre todos que pagaron a partes iguales. Después de la visita real, el dueño del establecimiento desde hace 35 años, Isidro Francés Ruiz, declaró a 'El Heraldo de Aragón' que se sentía muy orgulloso y agradecido de que la Princesa Leonor hubiera elegido El Tuno para su primer 'tardeo' entre amigos.

Una fecha clave: el 7 de octubre

En esta, su primera salida de la Academia, la nueva dama cadete Borbón Ortiz ha podido empezar a familiarizarse con el ambiente universitario de Zaragoza, como ya hiciera su padre durante sus años de formación militar. El Rey Felipe VI solía frecuentar el restaurante El Fuelle con sus compañeros, que convirtió en su lugar fetiche durante los fines de semana.

La heredera, que cumplirá la mayoría la mayoría de edad el próximo 31 de octubre, ya está inmersa en su educación militar con la que sigue avanzando en su formación institucional. Hasta el 31 de agosto, Leonor se encuentra en plena fase de aclimatación a su nueva vida castrense. Tas esta primera etapa, dará comienzo su instrucción y adiestramiento. El 7 de octubre jurará la Bandera, un acto clave para cualquier cadete en el que la Princesa Leonor hará público su compromiso de lealtad a la nación española, a la Constitución y al Rey

1 de 3 La nueva dama cadete Borbón Ortiz 2 de 3 Una más de su promoción 3 de 3 La tierna despedida de doña Letizia a su hija