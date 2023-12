El nuevo trabajo de Froilán en Dubái como acompañante de delegados

Froilán está intentando pasar desapercibido en la COP28, la cumbre del clima que él organiza en Emiratos Árabes. Eso no quita que tenga que estar implicado a fondo en Dubái, donde ha tenido intenso trabajo ya sea en hoteles, salas de conferencias o edificios gubernamentales. Horas y días muy ajetreados de los que todavía no existe ninguna imagen del hijo de la Infanta Elena, algo que no ha terminado de extrañar debido al hermetismo que existe en el país.

Todos los detalles del trabajo de Froilán en la COP28

De Abu Dabi se ha mudado a Dubái durante un tiempo determinado, pero ¿qué ha hecho en esta semana cargada de funciones? Froilán no solo se ha encargado de la organización de la cumbre, también de acompañar a delegados, dirigentes de organizaciones mundiales y hasta de gobiernos, según cuentan en 'Vanitatis'. Ha ejercido de oficial y ha estado centrado en trasladar a miembros de las delegaciones que han viajado para estar presente en esta cita mundial en la que había tantas miradas puestas.

Un trabajo que habría desempeñado con nota ante su jefe, el sultán Ahmed Al Jaber, quien se dijo que le puso un sueldo anual de 90.000 euros. Él está feliz y es que está recibiendo muchas felicitaciones en los últimos días debido a su buen hacer y a su capacidad para relacionarse con el resto, con quienes no ha dejado de hacer gala del protocolo que sabe y maneja ante cualquier circunstancia.

Cuentan que los superiores de Froilán tienen una gran confianza en él y eso le hace a él sentirse "muy valorado e ilusionado" en un trabajo que le hace sentir muy bien al ser completamente diferente a lo hecho hasta ahora y que le ha hecho salir de su zona de confort. Allí ha estado acompañado de otros jóvenes de diferentes partes del mundo, junto a quienes ha podido organizar diferentes grupos y personas.

No ha dejado de hablar en inglés, un idioma que él maneja y que no le supone un problema en su día a día. Quién sabe si este y otros proyectos se convertirán en su día a día y se hospedará allí durante muchos más años, algo que no descarta en absoluto. Le queda trabajo por delante estando fuera del foco y eso no le agobia para nada, sino todo lo contrario. Aunque es cierto que no puede evitar llamar la atención cuando hay españoles a su alrededor, Froilán vive en Emiratos alejado de las críticas.

El camino no le ha resultado fácil. Según pudo saber SEMANA, le ha costado mucho relacionarse y hacer su grupo de amigos, aquellos con los que se sienta a gusto y que no le juzguen. Froilán abandonó España el pasado 10 de febrero y, aunque ha regresado de forma puntual, ha encontrado su hogar a miles de kilómetros. El hijo de Jaime de Marichalar tiene además la suerte de tener cerca a su abuelo, quien tiene contactos suficientes en el país. Una mano amiga a la que acudir ante cualquier problema y que siempre estará ahí para él, pero que ha tenido claro que cada uno debía vivir en un punto. Ya dicen "juntos, pero no revueltos". El Rey Juan Carlos dejó España en el año 2020, tres años en los que ha recibido allí a parte de su familia y en los que ha aprovechado también para viajar a España. Allí se siente bien, arropado, pero sobre, todo "seguro". Nos cuentan a SEMANA que Froilán se está dando cuenta de este último aspecto, lo que le ayuda a estar "tranquilo y sin temores".