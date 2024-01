El insólito privilegio que Iñaki Urdangarin disfruta tras su divorcio de la Infanta Cristina

Dos años después del famoso paseo por la playa de Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarin, este último ha firmado el divorcio con la Infanta Cristina. Los que fueran duques de Palma han puesto punto final a 26 años de matrimonio para tomar caminos separados de manera definitiva. Una decisión que ha hecho saltar algunos interrogantes que giran en torno al deportista, como por ejemplo si seguirá o no teniendo escolta.

Teniendo en cuenta que ya no le une ningún tipo de vínculo a la Familia del Rey, se espera que, en un plazo entre 15 y 60 días, el Ministerio de Interior retire la seguridad a Iñaki Urdangarin. Algo que no será en absoluto sencillo para él, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de uno de los rostros más conocidos del panorama nacional y ahora no tendrá ningún tipo de vigilancia.

Por ahora, se desconoce si el exjugador de balonmano ha tomado la decisión de contratar por cuenta propia a un profesional que le acompañe en todos y cada uno de sus movimientos. Algo que tendrá tiempo de meditar hasta que Fernando Grande-Marlaska tome la decisión definitiva de retirar su escolta. A día de hoy se trata de un privilegio que aún mantiene y, de momento, no se tiene seguridad sobre cuándo se le retirará definitivamente.

Aún así, el hecho de quitar esta escolta a Urdangarin no supondría ningún ahorro para el Gobierno. Los agentes que diariamente acompañan al excuñado del Rey Felipe seguirán al servicio del equipo de seguridad de Casa Real, razón por la que seguirán cobrando un salario como de costumbre. Además, se desconoce cuál es el número exacto de personas que acompañaban a Iñaki, aunque todo indica a que está situado entre dos y ocho profesionales del ámbito de la seguridad.

La nueva vida de Iñaki Urdangarin sin la Infanta Cristina

Sea como fuere, lo cierto es que esto poco o nada parece importar al guipuzcoano. Tras haber vivido meses verdaderamente complicados en plenos trámites de divorcio con la Infanta Cristina, ahora Iñaki puede disfrutar de una nueva vida en compañía de Ainhoa Armentia. Y es que, según publicó ¡Hola!, la de Vitoria y su novio han dado un paso al frente a la hora de irse a vivir juntos a una vivienda de alquiler. Una casa ubicada exactamente en la misma urbanización en la que vive la madre de Iñaki.

De esta manera, ambos demuestran que su historia de amor va viento en popa. Fue en enero de 2022 cuando salieron a relucir sus primeras imágenes juntos, y desde ese momento se han convertido en uno de los tándem más consolidados del país. Los dos han permanecido unidos pese a las circunstancias, y aunque no lo han tenido fácil, finalmente pueden presumir de haberse antepuesto a los problemas y dar rienda suelta a sus sentimientos.