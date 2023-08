La foto de Victoria Federica que no gustará nada en Casa Real

No cabe duda de que Victoria Federica ya ha roto algunas normas no escritas dentro de la Familia del Rey. Desde que decidió dar un paso al frente y abrir sus redes sociales para convertirse en una creadora de contenido en toda regla, la hija de la Infanta Elena no ha dejado de copar titulares. Salidas de ocio, tatuajes o publicidades son algunos de los motivos por los que la joven se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la crónica social española. Algo a lo que, con la llegada del verano, se han sumado unas imágenes en bikini que, a buen seguro, no gustarán en absoluto dentro de Casa Real.

Hace tan solo unas horas, la nieta de Juan Carlos I mostraba su figura en sus redes sociales con una instantánea en bañador con la costa de fondo: “Mi sitio de paz🌊”, escribía. Unas palabras con las que Victoria Federica de Marichalar deja entrever que está exprimiendo al máximo cada minuto de la temporada estival antes de la llegada de septiembre, y por ende, del otoño.

Cabe destacar que no es la primera vez que la influencer presume de tipazo en su cuenta de Instagram. La hermana de Froilán ha hecho del universo 2.0 su principal escaparate a la hora de mostrar a sus más de 200 mil seguidores algunos de los movimientos de su vida cotidiana. En todos ellos, la joven hace gala de un exquisito gusto estilístico del que deja constancia tanto a golpe de looks de lo más elegantes como con prendas de baño cuando se encuentra en una zona de playa.

Victoria Federica se desmarca de las reglas royal

Con este movimiento, poco o nada parece importarle a la sobrina de Felipe VI lo que puedan pensar de ella los miembros de la Familia del Rey. Este tipo de fotos no suelen gustar en Casa Real, donde no se considera apropiado que la hija de una Infanta, y también nieta y sobrina de Rey, publique este tipo de contenido al que puede acceder cualquier persona. Pero lo cierto es que, a partir del pasado mes de octubre de 2021, las redes sociales de Victoria Federica permanecen abiertas y el perfil de la influencer en mucho se parece al de cualquier otra creadora de contenido. Tanto es así, que incluso las amistades de la hija de Jaime de Marichalar también han pasado a estar enfocadas a personas destacadas dentro de este ámbito.

Por el contrario, el resto de sobrinos del Rey Felipe guardan una imagen mucho más discreta dentro de plataformas como Instagram. Aunque una gran parte de ellos posee cuentas en redes sociales, todos las tienen privadas, lo que hace que la actitud de Victoria Federica sea aún más inusual si cabe dentro de la realeza.

