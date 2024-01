Enfado y descontento entre los invitados al cumpleaños del Rey Juan Carlos

Hay algunos invitados a la fiesta de cumpleaños del Rey Juan Carlos (86 años) en Abu Dabi a los que no les ha gustado verse en una revista. Estamos hablando de personas muy importantes, empresarios con muchos intereses, y a los que “no les ha hecho ni pizca de gracia verse en una revista”, nos aseguran. SEMANA tiene conocimiento de, al menos, dos personas que han mostrado a su círculo más próximo su malestar por aparecer en la imágenes publicadas. “No porque se avergüencen de ser uno de los invitados del cumpleaños del Rey, sino porque estamos hablando de dos personas que le dan mucha importancia a la discreción y que aparecer en una revista no va con su filosofía de vida”. No se les ha dado opción a elegir, una situación que les ha incomodado y así se lo han hecho saber a sus más allegados. También a don Felipe y Letizia, prueba de ello, sus evidentes caras de preocupación.

Cuando se les planteó viajar a Emiratos Árabes en ningún momento se barajó la posibilidad de que fuera pública. Tampoco que se hiciera un reportaje con fotos nunca vistas y detalles sobre un día que se suponía que iba a ser secreto. Sin embargo, no se ha respetado la supuesta privacidad que se prometió, algo que se daba por hecho que iba estar presente desde el primer minuto hasta el último. “Ellos creían que se trataba de una fiesta privada y, por tanto, consideraban que esas imágenes no trascenderían públicamente. Ellos están acostumbrados a acudir a fiestas privadas de este tipo y nivel y esas imágenes nunca trascienden a los medios”, sostienen. Una condición y confianza que se ha visto resquebrajada tras el 86 cumpleaños del emérito. Dieron por hecho que se iba a respetar esta prudencia, pero no ha sido así y más de uno ha puesto el grito en el cielo.

La sorpresa llegaba al ojear las fotos, las imágenes que también han provocado un enfado mayúsculo en Casa Real. Alguien muy cercano a ellos nos lo explica a este medio, fuente que insiste en lo poco beneficioso que puede ser algo así para la Institución. "No ven con buenos ojos que hayan salido estas imágenes a la luz pública. De hecho, si desde la Institución hubiesen visto bien la publicación de estas imágenes hubiera sido mediante la distribución de las fotografías a todos los medios a través de la Agencia EFE, como se hizo con las imágenes del año pasado cuando acudieron sus nietos”, aseguran. A pesar de que oficialmente no harán declaraciones, en petit comité sí lo han hablado.

Poco a poco se han ido desgranando detalles de la celebración del cumpleaños del Rey Juan Carlos, pero muy pocos imaginaban lo que ha terminado sucediendo. Y es que este miércoles se han convertido en protagonistas involuntarios de una fiesta a la que acudieron sin hacer ruido. Muy pocos compartieron detalles de lo sucedido allí, pensando que nadie debía ser partícipe de ello. Se equivocaban. Solo cinco días después de esta fiesta