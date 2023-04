El homenaje de la Reina Letizia a Sonsoles Ónega que se ha colado en Zarzuela

La participación de la Reina Letizia en el 50 aniversario del programa Informe Semanal no solo refleja una vez más su talento como comunicadora. También rincones del Palacio de la Zarzuela, entre otros, su despacho. Durante el confinamiento tuvimos la oportunidad de verla en una sala de reuniones, pero ahora hemos podido conocer su biblioteca, uno de los espacios más íntimos de los amantes de la lectura. Aunque no es fácil identificar todos los volúmenes que componen las estanterías, sí que hay algunos que se pueden distinguir. En concreto, hasta cinco libros, los cuales sirven para hacernos una idea de las obras que atesora en su zona de trabajo.

Un ejemplar de la obra de Sorolla es uno de los que más llama la atención debido a sus dimensiones. El libro que acoge parte de la historia del pintor, de cuyas obras Letizia ha disfrutado en varios momentos, es solo un ejemplo de los muchos que componen su librería. Además, la esposa de Felipe VI tiene en su poder el Diccionario de la Real Academia Española, la obra de referencia para más de 500 millones de personas que hablan español, que tiene tapa dura y que alcanza más de 93.000 entradas. Por otro lado, hay varios de The Paris Review, una revista legendaria que incluye entrevistas a poetas, dramaturgos y guionistas, entre otros. Eso sí, hay otros que para ella tienen un significado muy emotivo. Hablamos de una de las novelas que escribió Sonsoles Ónega y que seguramente le habrá dedicado a la Reina como buen amiga que es.

Letizia ha elegido de su amiga Sonsoles 'Mil besos prohibidos', una novela de pasión y luchas internas que se vende como "un encuentro casual, una pasión que renace, un pecado inconfesable" y al que han seguido otros libros que la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' ha escrito de puño y letra. Ambas son amigas desde hace años por su profesión compartida, amistad que han continuado en el tiempo, a pesar de los mundos diferentes a los que pertenecen. Letizia ha querido rendirle un homenaje que ahora SEMANA rescata y que sirve para ver lo orgullosa que está la Reina de Sonsoles, un vínculo a prueba de bombas.

La biblioteca de la Reina Letizia habla por sí sola

La Reina Letizia allí pasa horas, tiempo en el que aprovecha para profundizar en la literatura intensa. Gracias a sus gustos sabemos que le gustan las obras de calidad y de actualidad, aunque no se deja llevar por las modas. Ella ha inaugurado varias Ferias del Libro de Madrid, una de sus citas favoritas de la agenda Real y a la que va de pleno gusto año tras año. Precisamente este evento cultural es el que ha permitido ver qué libros llaman más la atención de Letizia durante su paseo por las casetas de las editoriales, piezas que ha ido coleccionando y guardando en su casa año tras año y que ahora no ha podido evitar que copen titulares.

El despacho de Letizia nada tiene que ver con el Felipe, una habitación más colorida y, según algunos tuiteros, más acogedora. La madre de la Princesa Leonor ha optado por colores blancos que transmiten paz y tranquilidad, espacio que a la Reina le sirve no solo para trabajar, sino también para desconectar después de un día intenso de trabajo. Además de los libros que anteriormente te hemos mencionado, también resulta llamativo que no haya ninguna fotografía familiar, tampoco recuerdos de viajes o de su vida como periodista. Cabe señalar que tanto ella como su equipo han ayudado a que varios de estos libros se cuelen en la imagen, a diferencia de otros que aparecen recubiertos para que no quede claro qué titulo está detrás del mismo. Situados de manera estratégica, su despacho nos muestra hasta dónde ella quiere que veamos. Ni más ni menos.