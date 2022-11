Quedan apenas cuatro días para que ‘Corinna y el rey’ vea la luz. La serie de pódcasts de ocho capítulos que narra la relación entre Corinna Larsen y el Rey Juan Carlos se emitirá el próximo lunes 7 de noviembre. El aluvión de noticias que ha generado el lanzamiento es tal que los creadores han querido matizar algunas informaciones en un comunicado. Una de ellas tiene que ver con el dinero que habría ganado la exprincesa por ser la protagonista de la producción. Los escritores Tom Wright y Bradley Hope, finalistas al premio Pulitzer y creadores del proyecto, sostienen: «El estudio de contenidos no tiene ninguna relación contractual con Corinna zu-Sayn Wittgenstein, ni se ha llevado a cabo ninguna contraprestación económica hacia su persona». Dejan claro así que la exprincesa no se ha beneficiado económicamente, ya que no ha cobrado ni un solo euro.

Asimismo, aclaran que la fecha de lanzamiento no tiene nada que ver con con la importante cita judicial a la que se enfrenta Corinna. Curiosamente, en esa fecha tendrá lugar la próxima vista en la Corte de Apelaciones del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales donde se instruye el caso de la demanda que la alemana interpuso contra el padre de Felipe VI por supuesto acoso.

Según los creadores, Corinna Larsen no ha tenido que ver en la selección de «contenidos, participantes y temáticas»

Ante la coincidencia, parece lógico pensar que el espacio forma parte de una calculada vendetta por parte de la socialité para defenderse del recurso del emérito a la demanda que le interpuso a él y al CNI. Los creadores del pódcast niegan categóricamente que el estreno sea el 7 de noviembre porque forme parte de algún tipo de estrategia: «La fecha del lanzamiento del pódcast ha sido seleccionada para que su emisión se complete antes de Navidad. En ningún momento ha tenido relación alguna con otros aspectos fuera del control de los productores ni propiciado por terceras personas».

Cabe destacar que los creadores del proyecto hacen referencia a Corinna con su nombre alemán, ese al que no ha querido renunciar a pesar de haberse divorciado de su segundo marido, el aristócrata alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. ‘Corinna y el rey’ es una producción independiente de Project Brazen y PRX y, tal y como apuntan en el comunicado, las únicas personas que han intervenido en la selección de «contenidos, participantes y temáticas» son Wright y Hope. O sea, que Corinna Larsen no tiene nada que ver con el pódcast: ni se ha lucrado, ni ha sugerido temas, ni ha propuesto el día de emisión. Tampoco ha intervenido en la elección de los participantes de la serie. Ella no es la la única a la que escucharemos en los ocho capítulos, pues también «participan diferentes perfiles», todos ellos elegidos desde la productora.

Según ha avanzado ‘El Mundo’, ‘Corinna y el Rey’ recogerá toda la relación sentimental del Rey Juan Carlos con la alemana, desde sus inicios hasta el final. «Me llamaba probablemente diez veces al día y todos los días me mandaba flores y cartas», dice Corinna en los capítulos iniciales.