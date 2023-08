Que la Reina Letizia es una incondicional del arte de nuestro país ya lo sabíamos. Pero no fue hasta el pasado julio, después de llegar a Mallorca para disfrutar de sus vacaciones en Marivent, cuando conocíamos su gusto por la música de Alice Wonder. Durante la ceremonia de clausura del 'Atlàntida Mallorca Film Fest' el pasado 30 de julio, la invitada de honor presenció un concierto en el que la cantante madrileña de 24 años deleitó a los asistentes. Como una fan más, Doña Letizia no quiso dejar pasar la oportunidad de fotografiarse con una de sus artistas predilectas. El momento fan se conoció días después. Este jueves, la cantante ha querido devolverle el gesto a la mujer de Felipe VI y le ha dedicado unas tiernas palabras.

Vídeo: Europa Press

El momento más emotivo de la Reina Letizia: lágrimas en público

La relación "pública" entre la Reina Letizia y Alice Wonder se remonta al pasado mes de julio, cuando tuvo lugar en el Palacio Real el homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia de Covid-19. Un acto presidido por los Reyes de España y que contó con la presencia de Alice Wonder. La artista protagonizó uno de los momentos más comentados al interpretar al piano "Lucha de Gigantes", de Antonio Vega. Su actuación fue tan magnética que provocó que la madre de Leonor y Sofía se emocionara hasta el punto de no poder reprimir las lágrimas y tener que secarse con un pañuelo.