Comienza una nueva era en la Corona británica. El adiós a una mujer irrepetible para la Historia, Isabel II, también marca el inicio del reinado de Carlos III. En su primer mensaje televisado como monarca ha querido ensalzar el papel de su madre, también ha tenido una mención especial para los distintos miembros de la familia, entre ellos, el príncipe Harry y Meghan Markle.

Los duques de Sussex, que hace dos años decidieron emprender una vida alejada de la primera línea de la realeza británica, han estado presentes en este discurso de Carlos III. «También quiero expresar mi cariño hacia Harry y Meghan quienes continúan construyendo su vida en el extranjero», ha dicho Carlos III sobre su hijo y sobre su nuera. Una nota con la que marca un mensaje de unidad en el seno de la familia. Justo antes ha indicado que su heredero, el príncipe Guillermo, ahora asume «los títulos escoses que tanto han significado para mí. Asume las responsabilidades del ducado de Cornualles que yo he asumido durante más de cinco décadas. Me enorgullezco de entregar ese título de príncipe de Gales que he llevado tanto tiempo, junto a Kate a su lado». Ha añadido que el matrimonio seguirá trabajando para prestar atención donde se precisa su ayuda.

El rey Carlos se pronuncia sobre Camila

«Es un momento de cambio para la familia», ha destacado el rey Carlos en este primer mensaje en el que ha aparecido de riguroso luto sentado en unos de los salones del palacio de Buckingham. Sobre la mesa un retrato de Isabel II, con traje y sombrero azul, su color favorito. Su primogénito ha subrayado que a partir de ahora cuenta con la colaboración de su «querida» esposa de quien ha dicho ha realizado un «servicio público leal desde que nos casamos hace 17 años. Ahora se convierte en Reina Consorte».

Durante este primer mensaje, que pronto ha dado la vuelta al mundo, y que se produce 24 horas después de que se hiciese pública la noticia de la muerte de Isabel II, Carlos III ha reconocido que su progenitora siempre fue una gran fuente de «inspiración» en su vida. «El mayor ejemplo para mí y para toda mi familia. Junto con el dolor personal que sentimos en la familia, compartimos un profundo sentimiento de gratitud por los 70 años en los que la Reina sirvió como Reina». Asimismo ha hecho hincapié en que «la familia tiene la mayor deuda que puede tener con una madre».

Carlos III será proclamado Rey este mismo sábado, 10 de septiembre, en el palacio de St. Jame de Londres. La ceremonia será retransmitida en directo por televisión y estará presidida por Penny Mordaunt MP, Lord Presidente del Consejo de Adhesión. Alrededor de 200 consejeros seguirán de cerca este solemne acto.