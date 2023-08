El príncipe Harry de Inglaterra se prepara para volver a Reino Unido. Hace meses que no pisa su país natal (desde junio, cuando declaró en Londres en su juicio contra los tabloides británicos), pero ya tiene una fecha marcada en su agenda: será el próximo 7 de septiembre cuando el hijo del rey Carlos III reaparezca en su tierra y lo hace justamente en unos días cargados de una especial emoción para la familia Windsor. Y es que el día siguiente, el 8 de septiembre, se cumplirá el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II.

Sin embargo, el viaje de Harry no se produce por este motivo. La primera intención del príncipe no es rendir tributo a su querida abuela, sino asistir a la ceremonia de entrega de los premios de la fundación benéfica WellChild, enfocada en el bienestar de niños y jóvenes enfermos, de la que él es su patrón de honor.

Tal y como incide la prensa británica, el príncipe Harry no tiene previsto mantener ningún encuentro con su padre o con su único hermano, el príncipe Guillermo. De todos es conocido que actualmente las relaciones entre ellos son tensas y frías. Son las consecuencias de las duras revelaciones del duque de Sussex en su biografía, "En la sombra", exponiendo detalles de sus intimidades con los miembros de la familia (a nadie se le olvida, por ejemplo, la imagen de los hermanos peleándose en la cocina).

Tampoco viajará acompañado por su esposa, Meghan Markle. Irá en solitario. Pero esto ya no es ninguna novedad. La duquesa no ha vuelto a Reino Unido desde los funerales de la reina Isabel, celebrados el 19 de septiembre de 2022. Aquel día Meghan soltó algunas lágrimas en público que no han conseguido ablandar al pueblo británico, que siente el desaire de unos duques de Sussex antes mimados por el público y ahora ofendidos por un comportamiento que no lograr comprender.

El príncipe Harry pasará por Londres casi de puntillas. Se ha convertido en territorio 'enemigo'. Se dejará ver con ocasión de sus causas solidarias, pero parece que no estrechará lazos con los suyos ni conmemorará de manera especial el primer año de la pérdida de su abuela.

Se desconoce también dónde se alojará. Este año el rey Carlos le pidió que devolviera la llave de Frogmore Cottage, la que fuera la primera residencia oficial del matrimonio Sussex, situada en el recinto de Windsor, y que fue reformada para formar allí su propia familia. Tras el famoso 'Megxit', la operación de salida de la realeza de Harry y Meghan, que se hizo efectiva en marzo de 2020, esta casa tenía que volver a la Corona y la pareja ya no podía utilizarla al no tener funciones oficiales. Una decisión dura, pero necesaria, que no ha hecho sino hacer un poco más grande la brecha en la familia.

Se habla de que Harry de Inglaterra pasará la noche en casa de unos amigos, e incluso en un hotel. Acto seguido, una vez acuda a la gala, pondrá rumbo a Alemania para presidir los Juegos Invictus, que se celebrarán en Düsseldorf del 9 al 16 de septiembre. Allí sí se espera la presencia de Meghan Markle, e incluso con sus dos hijos, Archie Harrison (4) y Lili Diana (2), si bien hacia el final de la competición para la ceremonia de clausura. Todos ellos viajarán desde su casa en Montecito (California) sin pasar antes por Reino Unido. Ni están ni se les espera. Aunque en los últimos tiempos han saltado unos supuestos rumores de crisis entre Harry y Meghan, con estas noticias parece que siguen adelante.