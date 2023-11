Vídeo: @RoyalFamily Twitter

La Familia Real británica está de celebración. Este martes, 14 de noviembre, el Rey Carlos cumple 75 años y sopla, por primera vez, las velas de su tarta desde que tuvo lugar su Coronación. Un día alegre y triste a partes iguales para el monarca, que no solo cuenta con la ausencia de Isabel II, sino también de su hijo menor, el Príncipe Harry, que permanece totalmente desvinculado de todo aquello relacionado con Buckingham. Sin embargo, sí que ha formado parte del vídeo de felicitación a su padre publicado en las redes sociales de la Casa Real inglesa.

Ha sido a través de la cuenta oficial de la Familia Real donde ha salido a relucir un emotivo clip basado en imágenes que datan desde el 1948, cuando Carlos III tan solo era un bebé, hasta la actualidad. Un bonito recuerdo que sus seres queridos han acompañado de una frase cargada de significado: “Deseando a Su Majestad el Rey un feliz 75 cumpleaños”.

El Príncipe Harry permanece al lado de su padre pese a la distancia

Este tierno vídeo de 40 segundos de duración cuenta con instantáneas de los momentos más especiales en la vida del soberano, algunos de ellos en solitario y otros, acompañado. En muchos de ellos le acompañan tanto la Reina Isabel, como Camilla Parker, el Príncipe Guillermo y también Harry. Y es que, pese a las diferencias existentes entre este último y una gran parte de miembros del clan Windsor, todos ellos son conscientes de que se trata de una pieza fundamental dentro de la vida de Carlos III, razón por la que figura como protagonista de un clip que ya reúne miles de visitas.

Por ahora, se desconoce con certeza si el duque de Sussex se ha puesto en contacto con su padre para felicitarle. Medios ingleses como el ‘Daily Mail’ aseguran que lo más probable es que el Príncipe haya llamado por teléfono al monarca para expresarle sus mejores deseos en esta nueva vuelta al sol, aunque no viaje a Londres para festejarla junto a él. Sin embargo, no se espera que Harry lleve a cabo ninguna demostración de cariño pública hacia su padre, del mismo modo que no lo hizo este último el pasado 15 de septiembre con el hijo menor de Diana de Gales.

El Rey Carlos, fiel a su agenda oficial incluso en su cumpleaños

A lo largo de esta mañana, el Rey Carlos ha dado continuidad a sus compromisos oficiales junto a su esposa con total normalidad. El matrimonio se ha desplazado hasta el condado de Oxfordshire para lanzar el Proyecto de Alimentación de la Coronación en la Alianza de Educación y Alimentación. Un proyecto apasionante por el que ambos han posado junto a algunos de los organizadores, que han recibido al soberano entre vítores y aplausos no solo por su labor al frente de la Corona, sino también por su 75 cumpleaños.

De momento la Casa Real británica no se ha hecho eco de ningún detalle en torno a las celebraciones privadas en Clarence House. Este ha sido el enclave escogido por el Rey Carlos para protagonizar una pequeña reunión familiar sobre la que estaban posadas todas las miradas y que, con el paso de las horas, va generando aún más expectación por su hermetismo.