Una constante de la relación de Meghan Markle y el príncipe Harry es que, desde el minuto uno, ha estado dinamitada por las continuas polémicas y especulaciones. Más desde que se dieron el 'sí, quiero'. Sin embargo, esta vez, los rumores que apuntan a una separación resuenan con fuerza. Por lo visto, ella "estaría cansada de Harry" y podrían estar viviendo vidas separadas. Ahora la prensa británica ha desvelado un detalle más de esta situación que da más peso, si cabe, a un posible divorcio del matrimonio más mediático de la Casa Real británica.

La cláusula por la que Meghan Markle recibiría una cifra de ocho dígitos

La cantidad de 80 millones de euros que habría pedido la duquesa de Sussex en caso de divorcio podría calificarse como 'desorbitada'. Desde luego, si no quisiéramos entrar a valorarla, no es una cifra que rondaría la mente de cualquier persona de a pie que esté pensando en divorciarse de su pareja. Según los medios ingleses, Meghan Markle habría puesto esta condición sobre la mesa por medio de una cláusula. Una cantidad millonaria que le permitiría mantener su estilo de vida y la de sus hijos, al nivel del que se benefician ahora.

Otra de las peticiones de la ex actriz es que los pequeños Archie y Lilibet, fruto de su matrimonio con Harry, no abandonen Estados Unidos, donde está radicada la familia y país natal de Meghan. Esto obligaría al hijo de Lady Di continuar en territorio estadounidense en caso de querer disfrutar de sus hijos, por lo menos ahora, que apenas tienen cuatro y dos años, respectivamente. La protagonista de 'Suits' también habría exigido no perder el título de duquesa aunque se se separara de su marido.

Perspectivas laborales inciertas

Que los duques de Sussex no pasan por su mejor momento no es un secreto para nadie. La falta de ingresos constantes desde que decidieron romper lazos con la Familia Real inglesa está pasando factura al matrimonio, acostumbrados a un tren de vida por todo lo alto. A esto hay que sumar el fracaso de la última incursión laboral de Meghan. Spotify canceló su podcast después de ser acusada de "falsificar entrevistas" por el que habría cobrado unos 20 millones de dólares en 2020. Fuentes cercanas a la plataforma de música indicaron que no recibió el pago completo por no haber cumplido con la productividad requerida.

No ayuda a rebajar la polémica de un posible divorcio que el pasado 19 de mayo ni Meghan Markle ni el príncipe Harry se dedicara una felicitación pública por su quinto aniversario de bodas. Muy asiduos a compartir su vida en redes sociales, este silencio no pasó desapercibido y avivó más si cabe la rumorología sobre su distanciamiento.