Marta López fue una de las colaboradoras que este jueves estaba en el plató de ‘Sálvame‘. Cada uno de los tertulianos dio su opinión y aportó su punto de vista sobre la muerte de la Reina Isabel, la cual se confirmó sobre las 7 y media de la tarde del día 8 de septiembre. Justo cuando se debatía sobre su estado de salud, el cual se sabía que era delicado, ella compartió un álbum con fotos poco afortunadas para recordarle a sus seguidores que estaba viviendo un día histórico desde dentro de la televisión. Seis fotos posando y enseñando su look con una gran sonrisa no acompañaban al momento que estaba narrando, lo que provocó un aluvión de críticas por parte de sus seguidores. «Estamos viviendo un momento histórico. Esperando noticias de la Reina de Inglaterra…Todo apunta a que en breve anunciarán su fallecimiento», escribió.

«Súper bien hilado la foto y el texto», «Ha sido una falta de respeto», «Esto no es profesional» o «Me pasaba por aquí solo para ver si era o no broma», son solo algunos de los mensajes de sus followers. Pocos entendieron su publicación y Marta López supo rectificar. Consciente de su metedura de pata, la colaboradora de televisión cambió el texto de su publicación, asegurando que había sido un completo error por su parte utilizar estas fotos para un momento tan desolador. El pueblo británico todavía se encuentra en shock tras lo sucedido y son muchos los ojos puestos en las redes sociales, las mismas en las que muchos han lamentado la muerte de la soberana.

Ahora Marta López ha escrito un mensaje consciente de las críticas que le ponían en el punto de mira: «Decido cambiar el texto ya que ha herido alguna sensibilidad, las fotos están de antes de la noticia. Sé cuando me equivoco y me gusta rectificar, deciros que tenéis razón». Son muchos los comentarios de usuarios de Instagram que no entienden este gesto de Marta López, aunque ella ha preferido dejar que la polémica pase y poder así olvidar todas las críticas de este momento.

Si bien en un principio su objetivo era tan solo promocionar su ouftit y las tiendas de cada prenda, finalmente añadió un texto poco afortunado. Sus palabras han hecho mucho ruido tanto en Instagram en Twitter, donde queda constancia tanto de su primer mensaje como del segundo, el cual ha servido como intento para arreglar su metedura de pata.