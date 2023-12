Los Príncipes de Gales presumen de los grandes hitos de su 2023 (con guiño a Harry Styles incluido)

Vídeo: @princeandprincessofwales

Quedan pocas horas para que se acabe el 2023 y le demos la bienvenida al 2024. Miramos hacia el nuevo año con esperanza, pero antes de que llegue toca hacer un repaso por todos los momentos vividos en estos últimos 365 días. Esto es prácticamente lo que han hecho los Príncipes de Gales. El Príncipe Guillermo y Kate Middleton no han dudado en presumir de todos los eventos y actos en los que han estado presentes en este año que se acaba. Con un divertido vídeo en el que han compilado varias imágenes, el heredero al trono y su mujer también han compartido con todos algunas imágenes inéditas de sus tres hijos en algunos momentos correspondientes a su vida privada. El repaso va desde la Coronación del Rey de Inglaterra hasta el momento en el que la Princesa de Gales tocó el piano en el vídeo de apertura del Festival de Eurovisión 2023 (celebrado en Liverpool). Una selección de sus mejores momentos vividos este año y al que han acompañado con la canción 'As It Was' de Harry Styles. "Gracias a todos los que han sido parte de nuestro año", escriben. Dale al play para ver todos sus hitos.