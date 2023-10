Kate Middleton ha vuelto a hacerlo: su impecable look resulta perfecto de principio a fin. Y eso que es bastante sencillo. El dicho de "menos es más" aquí se cumple a rajatabla. A la Princesa de Gales le ha bastado un conjunto de punto a base de jersey con botones en las mangas y falda lápiz para conquistarnos. ¡Os contamos cómo!

Se trata de un diseño de Sézane, una firma en la que últimamente está confiando mucho. El top cuesta 128 euros y la falda, 150 euros.

La esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra ha visitado la Universidad de Nottingham en su último acto público. La causa fundamentalmente era hablar de la salud mental entre los jóvenes, al hilo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Precisamente también hemos visto a la Reina Letizia apoyar esta causa e incluso 'rapeando' para atraer la atención sobre un asunto tan importante.

Kate Middleton no ha llegado a tanto, pero sí ha llamado la atención sobre sí misma. Y es que su look era un sueño. Perfecta, estilizada y a la última, la princesa no tenía un "pero". Aparte de la línea sencilla y moderna a la vez, el color blanco roto también era de lo más favorecedor.

Kate Middleton, con melena ondulada y accesorios top en la universidad

Su melena al viento, con ondas muy marcadas y su ya famoso flequillo mariposa, que ha estrenado en esta nueva temporada en su 'vuelta al cole, destacaban dándole frescura al look. Pero tampoco podemos olvidarnos de un coqueto complemento: su bolsito de la firma Tusting, que cuesta 423 euros. Ni de sus joyas: unos magníficos pendientes de perlas y, en su mano, su anillo de compromiso de zafiro y diamantes, que perteneció en su momento a su suegra, Diana de Gales, y que ella nunca se quita en eterno homenaje a la recordada "princesa del pueblo".

Esta era una manera estupenda de resolver su estilismo en un solo paso, sin necesidad de chaqueta o abrigo. Kate Middleton podía ir a cuerpo y a la vez no pasar fresquito.

"Me gustaría ser estudiante de nuevo", dice Kate Middleton

Durante su visita, Kate Middleton volvió a demostrar lo bien que se mueve en las distancias cortas. Natural, siempre atenta e interesada... Los medios han recogido unas palabras muy significativas: "Me gustaría ser estudiante de nuevo", ha dicho Kate, rememorando sus tiempos en la Universidad de St. Andrews, donde, por cierto, conoció al amor de su vida, el príncipe Guillermo.

Kate Middleton se ha convertido en una de las 'royals' más seguidas por su elegancia, carisma y cercanía. Sin ir más lejos, el día anterior había asistido junto al príncipe Guillermo a otro evento en Birmingham relacionado con la salud mental. Entonces optó por lucir top y pantalones negros con una llamativa chaqueta amarilla. En esta ocasión, su apuesta 'block' por el color crema ha sido todo un acierto. Un look monocolor de tendencia que, sin duda, le sentaría de maravilla a la Reina Letizia y también es muy de su estilo.

1 de 5 Kate Middleton, perfecta con un conjunto de punto en color crema de Sézane 2 de 5 El bolsito de mano era de la firma Tusting 3 de 5 La envidiable melena de Kate Middleton, ondulada y con nuevo flequillo 4 de 5 La princesa de Gales llevaba unos bonitos pendientes de perlas 5 de 5 Kate Middleton también sorprendió el día anterior con una chaqueta amarilla de L.K. Bennett